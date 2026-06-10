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10 июня 2026 в 15:35

Ленивая икра из перца и кабачков — любимая зимняя закуска. Просто, вкусно и без лишних хлопот

Фото: D-NEWS.ru
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Беру сладкий перец, кабачки и лук — запекаю перец, обжариваю лук, пропускаю через мясорубку и тушу с томатным соусом без стерилизации. Получается обалденная вкуснятина: нежная, ароматная, чуть пикантная икра с легкой сладостью — кабачки в ней почти незаметны, зато придают приятную бархатистость. Рецепт спасает мой урожай, а три хитрости делают вкус идеальным.

Для приготовления вам понадобится: 3 кг сладкого перца, 1,5 кг кабачков, 300–400 г лука, 200 мл томатного соуса, 150 мл растительного масла, 100 мл уксуса, 2 ст. ложки соли, 2 ст. ложки сахара. Перец запеките на противне до потемнения кожицы, затем очистите (хитрость: горячий перец в пакет и в холодильник — кожица снимается легко). Лук мелко нарежьте и обжарьте до прозрачности. Кабачки, перец и лук пропустите через мясорубку (блендер не подходит — икра расслоится). Смесь переложите в кастрюлю, добавьте томатный соус, соль, сахар, варите 30–40 минут. Влейте масло и уксус, перемешайте. Горячую икру разложите по стерильным банкам, закатайте, укутайте до остывания.

Личный опыт:

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала эту икру из перца и кабачков. Даже те, кто не любит кабачки, уплетали за обе щеки. Кстати, вместо томатного соуса можно взять протертые помидоры — вкус станет ярче. Находка, а не рецепт!

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
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