Выкладываю слоями со сметаной — и в духовку: картофельная запеканка «Пастушка» всего за 30 минут

Выкладываю слоями со сметаной — и в духовку: картофельная запеканка «Пастушка» всего за 30 минут

Беру картофель, мясной фарш и лук — и за 15 минут собираю сытную запеканку, которая спасет любой ужин. Получается обалденная вкуснятина: нежное картофельное пюре, сочный мясной слой с морковью и луком, а сверху — тягучая сырная корочка. Готовится просто, съедается мгновенно — даже голодная семья останется довольна.

Для приготовления вам понадобится: 1 кг картофеля, 500 г мясного фарша (говядина + свинина), луковица, морковь, 2 яйца, 50 г сливочного масла, 100 г твердого сыра, соль, перец, растительное масло для жарки. Картофель отварите, разомните в пюре с маслом, яйцами, солью. Обжарьте лук с морковью, добавьте фарш, жарьте до готовности, посолите, поперчите. Форму смажьте маслом, выложите половину пюре, затем фарш, накройте оставшимся пюре. Посыпьте тертым сыром. Запекайте при 180 °C 20–25 минут до румяной корочки. Подавайте горячей. Этот ужин готовится из самых доступных продуктов и никогда не надоедает.

Личный опыт:

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала эту картофельную запеканку с фаршем. Даже те, кто не любит картофельное пюре, просили добавки. Кстати, вместо сыра можно добавить сметану и зелень — вкус станет свежее. Находка, а не рецепт!

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