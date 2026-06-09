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09 июня 2026 в 11:00

Смешала творог с рисом и яйцом — пеку суфлейную запеканку: нежнее классики, без муки и манки

Фото: D-NEWS.ru
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Перемешиваю творог, отварной рис, яйца и щепотку соли и за 40 минут запекаю нежнейшую запеканку без манки и муки. Бабушкин рецепт покоряет своей простотой: никаких лишних ингредиентов, только творог, рис, яйца и ваниль. Получается обалденная вкуснятина: мягкая, влажная внутри, с румяной корочкой сверху, напоминает и суфле, и сырную запеканку одновременно — идеальный завтрак или полдник для детей и взрослых.

Для приготовления вам понадобится: 500 г творога (жирность от 5% и выше), 150 г отварного круглого риса (примерно 0,5 стакана сухого), 3 яйца, 4 ст. ложки сахара (или по вкусу), щепотка соли, ванилин на кончике ножа, изюм или сухофрукты по желанию, сливочное масло для смазки формы. Отварите рис до готовности, остудите. Творог разомните вилкой или пробейте блендером, чтобы не было комков. В миске смешайте творог, рис, яйца, сахар, соль и ванилин. Масса получится довольно жидкой. Выложите в смазанную маслом форму. Выпекайте при 180 °C 35–40 минут до румяного верха. Подавайте со сметаной, йогуртом или вареньем.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала эту творожно-рисовую запеканку без муки. Даже те, кто не любит творог, просили добавки. Кстати, вместо риса можно взять пшенную кашу — получится новый оттенок вкуса. Находка, а не рецепт!

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
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творог
кулинария
завтраки
Мария Левицкая
М. Левицкая
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