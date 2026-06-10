Вместо мяса на ужин — кабачки в чесночном кляре: легкие, сочные, нежные. Рецепт для всей семьи

Жарю кабачки в чесночном кляре — обмакиваю кружочки в жидкое тесто и через 10 минут достаю золотистые хрустящие кружева. Не успевают остыть — съедаем моментально, даже мяса не надо. Получается обалденная вкуснятина: тонкая ароматная корочка с чесночной ноткой и нежная сочная серединка — пальчики оближешь.

Для приготовления вам понадобится: 2 средних кабачка, 2 яйца, 4 ст. ложки муки, 2 зубчика чеснока, соль, перец, растительное масло для жарки. Кабачки нарежьте кружками толщиной 5–7 мм. В миске взбейте яйца с солью и перцем, добавьте пропущенный через пресс чеснок, затем муку, перемешайте до однородного жидкого кляра. Разогрейте сковороду с маслом. Каждый кружок кабачка обмакните в кляр и выложите на сковороду. Жарьте с двух сторон до румяной корочки по 2-3 минуты. Подавайте горячими со сметаной или просто так. Идеальный летний перекус, который готовится быстрее, чем вы сходите в магазин за колбасой.

Личный опыт:

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала эти кабачки в чесночном кляре. Даже те, кто равнодушен к овощам, уплетали за обе щеки. Кстати, вместо муки можно взять крахмал — корочка будет еще хрустящее. Находка, а не рецепт!

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