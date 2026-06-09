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09 июня 2026 в 14:40

Этот сырный пирог с творогом исчезает со стола быстрее, чем я успеваю налить чай

Фото: D-NEWS.ru
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Забудь про сухие творожные запеканки. Этот пирог — сочный, сливочный и с золотистой корочкой. И готовится проще простого.

Ингредиенты

Творог 5–9% — 900 г, яйца — 4 шт., сахар — 150 г, масло сливочное — 80 г, крахмал кукурузный — 50 г, соль — 0,5 ч. л., разрыхлитель — 0,5 ч. л., сыр твердый (типа гауда) — 150–180 г.

Как готовлю

Сначала размягчаю масло и растираю его с сахаром. Вбиваю по одному яйца, добавляю творог (лучше не зернистый, а однородный) и хорошенько перемешиваю. Тем временем тру сыр на крупной терке. Смешиваю муку с крахмалом, солью и разрыхлителем, всыпаю в творожную массу, туда же отправляю половину тертого сыра. Вымешиваю тесто — оно получается липким, так и надо.

Выкладываю массу в смазанную форму, сверху посыпаю оставшимся сыром. Отправляю в разогретую до 180–190 градусов духовку на 50–60 минут до румяной корочки. Главное — дать пирогу полностью остыть, тогда он станет плотным и его можно будет резать.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Первое, что меня поразило, — запах. Пока пирог стоял в духовке, вся квартира наполнилась сливочным ароматом, как из французской пекарни. На вкус — невесомый, тает во рту, но при этом чувствуется сытная основа. Золотистая корочка получилась хрустящей, а начинка — влажной, не сухой, как я боялся. Совет: дайте пирогу полностью остыть в форме, иначе он может развалиться при нарезке.

Проверено редакцией
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