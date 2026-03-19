Забудьте про масло: творожные бутерброды с редисом за 5 минут

Бутерброды на скорую руку — попробуйте весенний вариант с творогом и редисом
Когда хочется чего-то легкого, свежего и быстрого, самое время вспомнить про творог — продукт, который незаслуженно редко оказывается на бутербродах. А зря: он прекрасно заменяет масло, делает закуску нежной и куда более полезной. Бутерброды на скорую руку с творогом и редисом — это весенний ответ на вопрос, чем освежить привычный завтрак.

Что понадобится

Для двух порций возьмите: белый хлеб или крекеры (4–6 шт.), мягкий творог из пачки (150 г), сметану или натуральный йогурт (1 ст. л.), свежий укроп (небольшой пучок), редис (3–4 шт.), огурец (половина небольшого), соль и черный молотый перец — по вкусу. Изюминка рецепта — щепотка молотых семян сельдерея: эта редкая специя придает намазке легкий пряный акцент и неожиданную глубину вкуса, которую сложно угадать, но невозможно не заметить.

Как готовить

Творог разомните вилкой, добавьте сметану и перемешайте до однородной кремовой массы. Укроп мелко порубите и введите в творог вместе с солью, перцем и щепоткой семян сельдерея. Редис и огурец нарежьте тонкими кружочками. Нанесите творожную намазку на хлеб или крекер, сверху разложите редис и огурец — и готово.

Бутерброды на скорую руку в таком исполнении уместны и на завтрак, и как легкий перекус в течение дня. Свежо, сытно и без лишних калорий.

  • Калорийность на 100 г: 145 ккал.

  • БЖУ: 7,2/5,8/15,4.

Ранее мы делились с вами рецептом омлета по-итальянски — с нежным сыром и кабачком.

Читайте также
Этот бутерброд с сельдью и яблоком сведет с ума любого мужчину
Этот бутерброд с сельдью и яблоком сведет с ума любого мужчину
Никаких больше магазинных кексов. Пеку настоящий «Воронежский» — нежнее суфле, пышнее запеканки
Никаких больше магазинных кексов. Пеку настоящий «Воронежский» — нежнее суфле, пышнее запеканки
Быстрый штрудель: пачка творога, лаваш и замороженная вишня — домашний десерт с обалденным вкусом
Быстрый штрудель: пачка творога, лаваш и замороженная вишня — домашний десерт с обалденным вкусом
Ни в коем случае не удобряйте так редиску: испортите урожай — про редис и стрелки
Ни в коем случае не удобряйте так редиску: испортите урожай — про редис и стрелки
Редис без горечи и полива: сажаю в строго определенное время и собираю сочные корнеплоды ведрами
Редис без горечи и полива: сажаю в строго определенное время и собираю сочные корнеплоды ведрами
Валентина Еремеева
В. Еремеева
Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом
Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом

