Яйца, хлеб и кусочек сыра — держу 3 минуты на сковороде и подаю на завтрак: горячие бутерброды

Яйца, хлеб и кусочек сыра — держу 3 минуты на сковороде и подаю на завтрак: горячие бутерброды

Горячие бутерброды без микроволновки и духовки — этот рецепт спасет любое утро и станет вашим любимым способом приготовить быстрый завтрак.

Для приготовления понадобится: 4–6 кусочков хлеба или батона, 2 яйца, 100 г твердого сыра, 1 луковица (или зеленый лук), пучок зелени (укроп, петрушка), соль, перец.

Рецепт: яйца взбейте с солью и перцем. Лук и зелень мелко нарежьте, сыр натрите на мелкой терке. Смешайте яйца, лук, зелень и сыр. Нанесите массу поверх хлеба и выложите его на разогретую сковородку яично-сырной смесью вниз. Жарьте 2 минуты, затем переверните и жарьте еще 1 минуту.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже успела приготовить горячие бутерброды по этому рецепту. Удивило, что начинка хорошо прожарилась, а на сковороде ничего не развалилось. Для разнообразия вкуса в яичную смесь можно добавить немного горчицы или паприки.

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