Как приготовить десерт в жару без духовки: три лучших летних рецепта

Как приготовить десерт в жару без духовки: три лучших летних рецепта

Как приготовить десерт в жару без духовки: три лучших летних рецепта

Когда столбик термометра приближается к +30 градусам, обычные пирожные и торты теряют свою привлекательность. Организм просит чего-то легкого, холодного и не слишком сладкого. Десерты на основе фруктов, ягод и кисломолочных продуктов — идеальное решение. Они не перегружают пищеварение, утоляют жажду и дают ощущение прохлады. Мы подобрали три рецепта, которые готовятся без духовки.

Лимонный сорбет: кислая свежесть для настоящих гурманов

Этот десерт родом из Италии, где его подают между блюдами, чтобы освежить рецепторы. Кисло-сладкий, ледяной, с ярким цитрусовым ароматом. Ингредиенты: 4 крупных лимона, 200 г сахарного песка, 400 мл холодной воды, 1 яичный белок (по желанию для более нежной текстуры).

С лимонов снимают цедру с помощью мелкой терки, стараясь не задеть белую горькую часть. Выжимают сок, процеживают его через сито. В кастрюле смешивают воду, сахар и цедру, доводят до кипения, помешивая, пока сахар полностью не растворится. Снимают сироп с огня, охлаждают до комнатной температуры. Добавляют лимонный сок, перемешивают. Переливают смесь в неглубокую металлическую форму и убирают в морозилку на 3 часа.

Каждый час массу нужно перемешивать вилкой, разбивая крупные кристаллы льда. За 30 минут до окончания заморозки, если хочется более гладкой текстуры, слегка взбивают белок до пены и вмешивают в сорбет. Готовый десерт подают в охлажденных креманках, украсив долькой лимона или веточкой мяты.

Калорийность на 100 г — 120 ккал.

Совет: для более насыщенного вкуса часть воды можно заменить белым сухим вином, но тогда десерт будет взрослым. Если нет времени на периодическое перемешивание, используйте мороженицу.

Холодные десерты без выпечки: три простых рецепта для летнего дня Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Замороженный йогурт с малиной и медом

Легкая альтернатива пломбиру. Греческий йогурт дает кремовую текстуру, а малина и мед — природную сладость и яркий цвет. Ингредиенты: 500 г греческого йогурта (без добавок, жирность 5–10%), 200 г свежей или замороженной малины, 3 столовые ложки жидкого меда, сок 0,5 лимона.

Малину (если замороженная, предварительно разморозить) протирают через сито, чтобы удалить косточки. В блендере смешивают йогурт, малиновое пюре, мед и лимонный сок до однородности. Переливают массу в пластиковый контейнер, накрывают крышкой и ставят в морозилку на 2 часа. Каждые 30 минут вынимают и энергично взбивают венчиком или вилкой, чтобы не образовались крупные кристаллы льда. Можно разлить смесь по силиконовым формочкам для эскимо — тогда получатся фруктовые леденцы. Подают, выложив шариками ложкой для мороженого, украсив свежими ягодами.

Калорийность на 100 г — 140 ккал.

Совет: греческий йогурт можно заменить обычным натуральным, предварительно подвесив его в марле на 2 часа, чтобы стекла лишняя сыворотка.

Арбузный гранит: простейший десерт из двух продуктов

Гранит — это итальянский полусладкий лед из фруктового пюре. Арбузный вариант самый ароматный и освежающий. Ингредиенты: 1 кг спелого арбуза без корок и семян, 2 столовые ложки сахарной пудры (можно меньше, если арбуз сладкий), сок одного лайма, листья свежей мяты для подачи.

Мякоть арбуза нарезают кусками, удаляют семена, пробивают блендером до жидкого пюре. Протирают через сито, чтобы отделить оставшиеся волокна. Добавляют сахарную пудру и сок лайма, размешивают. Переливают в широкую металлическую емкость, ставят в морозилку на 4–5 часов. Каждый час смесь активно перемешивают вилкой, разбивая ледяную корку и формируя рыхлые кристаллы. Готовый гранит должен напоминать влажный снег. Подают в бокалах или пиалах, украсив листочками мяты и долькой лайма. Этот десерт практически не содержит жира и утоляет жажду лучше любого лимонада.

Калорийность на 100 г — 45 ккал.

Совет: для более интересного вкуса добавьте в гранит при заморозке пару ложек рома или текилы. Не храните десерт дольше трех дней — он превратится в ледышку.

Как правильно подавать и хранить летние десерты

Все три десерта подаются сильно охлажденными, но не ледяными — за 5 минут до подачи достаньте их из морозилки. Используйте красивые стеклянные креманки или хрустальные бокалы. Украшайте свежими ягодами, мятой, цедрой. Хранить такие десерты можно в герметичных контейнерах в морозильной камере до двух недель, но лучше всего они в день приготовления. Не размораживайте и не замораживайте повторно.

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