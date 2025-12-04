Янтык — сочный татарский чебурек без масла: не жирный и очень вкусный!

Янтык — это чебурек, который готовят на сухой сковороде, без единой капли масла. Благодаря горячей поверхности и правильной начинке он остается сочным внутри, но выходит легким и совсем не жирным. Такой вариант идеально подходит тем, кто хочет вкусного домашнего фастфуда без лишних калорий.

Для теста соедините 200 г пшеничной муки, щепотку соли. Залейте к ним 100 мл кипятка, перемешивайте массу ложкой. Когда смесь слегка остынет, добавьте 1 ст. л. подсолнечного масла — оно сделает тесто мягким и эластичным. Вымесите, накройте полотенцем и оставьте «отдохнуть» на десять минут.

Начинка готовится просто: возьмите 200 г говяжьего фарша, добавьте мелко рубленную половину луковицы, щепотку соли, черный перец и влейте 4 ст. л. холодной воды — именно она делает янтык сочным. Перемешайте фарш до однородности.

Разделите тесто на четыре части и раскатайте каждый кусочек в очень тонкую лепешку. На одну сторону выложите по 2 ст. л. фарша, разровняйте тонким слоем, накройте второй половиной и аккуратно защипните края.

Разогрейте сухую сковороду и выложите янтыки. Готовьте по 2–3 минуты с каждой стороны, пока появятся румяные подпалины. После снятия можно слегка смазать поверхность половиной чайной ложки сливочного масла, но это не обязательно — вкус и так будет насыщенным.

Горячие янтыки остаются мягкими, а внутри собирается ароматный мясной сок — именно это делает их такими популярными.

Совет: если хотите более нежную начинку, замените половину фарша на куриный, но воду добавлять все равно нужно.

