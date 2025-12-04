Фарш в лаваш и на сковороду — через 7 минут уже едим! Хрустящие чебуреки на завтрак или перекус

Настоящие чебуреки с пузырящимся тестом — это долго и хлопотно. Но что если взять всю сочность мясной начинки, аромат зелени и чеснока и заключить их в ультратонкий хрустящий конверт из лаваша? Получается фантастически вкусная и невероятно быстрая версия любимого блюда. Фарш индейки делает начинку нежной и диетической, а зелень и чеснок дарят ей яркий, летний характер. Это идеальный вариант для тех случаев, когда хочется чего-то сытного и домашнего, но нет ни времени, ни желания возиться с тестом. Такие чебуреки станут хитом на завтрак, легкий ужин или как горячая закуска для дружеской вечеринки.

Для приготовления вам понадобится: 2 больших тонких листа армянского лаваша, 400 г фарша индейки, 1 крупная луковица, 2 зубчика чеснока, большой пучок зелени (укроп, петрушка), соль, черный молотый перец и растительное масло для жарки. Лук и чеснок мелко нарежьте, зелень порубите. На разогретой сковороде с небольшим количеством масла обжарьте лук до прозрачности, добавьте фарш индейки и готовьте, разбивая комочки, 7–10 минут до изменения цвета. За 2 минуты до готовности добавьте чеснок, зелень, соль и перец, перемешайте и снимите с огня. Лаваш разрежьте на квадраты размером примерно 15 х 15 см. На одну половину каждого квадрата выложите 1,5 ст. ложки остывшей начинки. Накройте второй половиной лаваша и плотно прижмите края, можно пройтись по ним вилкой для лучшего скрепления. Разогрейте в сковороде достаточное количество масла (около 1 см) на среднем огне. Обжаривайте чебуреки по 1–2 минуты с каждой стороны до золотистого хрустящего цвета. Выкладывайте на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир. Подавайте немедленно, пока лаваш хрустит.

