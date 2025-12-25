Россияне боятся блокировок карт из-за нововведения

43% россиян считают, что привязка ИНН к счетам усложнит управление финансами и может привести к ошибочным блокировкам, передает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование финансового маркетплейса. Также россияне боятся угроз кибербезопасности и потенциальных утечек данных.

Беспокойство из-за усиленного контроля за крупными переводами выразили 24% респондентов. 37% россиян намерены внимательнее контролировать крупные транзакции, 28% — сократить значительные траты, 17% — распределить средства по разным счетам и 10% заранее уточнять в банке последствия операций.

Ранее владелец банка и страховой компании, эксперт по управлению активами Ярослав Остудин рассказал, что банки вынуждены вводить жесткие проверки денежных переводов из-за новых законодательных норм, вступивших в силу летом 2024 года. Если кредитная организация пропустит мошенническую операцию, ее ждут катастрофические санкции.

Также появилась информация, что российские банки на фоне увеличения числа мошеннических действий начали запрашивать у клиентов родственную связь с человеком. Сначала операция временно блокируется, после чего с клиентом связывается сотрудник банка.