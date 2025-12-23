Эксперт объяснил «выгоду» банка при блокировке подозрительных операций

Банки вынуждены вводить жесткие проверки денежных переводов из-за новых законодательных норм, вступивших в силу летом 2024 года, заявил NEWS.ru владелец банка и страховой компании, эксперт по управлению активами Ярослав Остудин. По его словам, если кредитная организация пропустит мошенническую операцию, ее ждут катастрофические санкции. Размер штрафа теперь привязан к капиталу банка, уточнил он.

Согласно изменениям в законодательстве, которые произошли летом 2024 года, если банк пропустит «сомнительный» платеж, то его ждут многомиллионные штрафы, размер которого теперь привязан к капиталу банка, то есть чем крупнее организация, тем больше штраф, плюс полное возмещение украденного вкладчику. Поэтому для них выбор между возможной ошибкой блокировки и катастрофическими убытками от мошенничества очевиден, — сказал Остудин.

Эксперт отметил, что эта ситуация запустила «гонку технологий» на финансовом рынке. Победителями в ней станут те игроки, которым удастся сделать процессы верификации максимально удобными и незаметными для пользователей. Остудин допустил, что это могут быть push-уведомления в приложении или другие технологичные решения. Тогда клиенты будут меньше возмущаться и смогут почувствовать, что их таким образом защищают, а не контролируют, считает эксперт.

Те же банки, которые не смогут внедрить удобные решения, рискуют, по его мнению прослыть «финансовыми тюрьмами», куда внести деньги будет проще, чем вывести, отметил Остудин.

Ранее сообщалось, что российские банки на фоне увеличения числа мошеннических действий начали запрашивать у клиентов родственную связь с человеком, которому планируется перевести большую сумму денег. Сначала операция временно блокируется, после чего с клиентом связывается сотрудник финансово-кредитной организации.