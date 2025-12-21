Банки в России стали проверять родственную связь при крупных переводах

Новый год-2026
Российские банки на фоне увеличения числа мошеннических действий начали запрашивать у клиентов родственную связь с человеком, которому планируется перевести большую сумму денег, сообщает РИА Новости. Сначала операция временно блокируется, после чего с клиентом связывается сотрудник финансово-кредитной организации.

Специалист задает ряд вопросов, среди которых полные данные человека и его родственную связь с клиентом. Кроме того, сотрудник банка уточняет, куда планируется потратить сумму, которую клиент хочет перевести. Отмечается, что такие меры направлены на снижение рисков мошенничества и защиту россиян от финансовых потерь.

Ранее банки стали сообщать клиентам о понижении ключевой ставки до 16% годовых. Максимальное снижение ставок в финансовой организации составит три процентных пункта. Как рассказали в «Сбере», с 22 декабря ставки по потребительским кредитам снизятся на 0,5 пункта. С 25 декабря также улучшатся условия по рыночной ипотеке на 1,3–1,5 пункта.

До этого Министерство финансов РФ предложило повысить лимиты страхового возмещения по рублевым вкладам и счетам эскроу. Изменения затронут закон «О страховании вкладов в банках РФ». Согласно документу, страховое покрытие по эскроу-счетам при сделках с недвижимостью вырастет с 10 млн до 30 млн рублей.

