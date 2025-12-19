В российских банках сообщили приятную новость о ставке по кредитам

Банки стали сообщать клиентам о понижении ключевой ставки до 16% годовых. О подобном решении рассказали на сайте ВТБ, известно, что максимальное снижение ставок в финансовой организации составит три процентных пункта.

ВТБ оперативно отреагировал на снижение ключевой ставки Банком России до 16%, улучшив условия по кредитам наличными. Изменения распространяются на всех клиентов, а максимальное снижение ставок составляет три процентных пункта, — уточнили в банке.

Также об аналогичных мерах сообщили в «Сбере». С 22 декабря ставки по потребительским кредитам снизятся на 0,5 пункта. С 25 декабря также улучшатся условия по рыночной ипотеке на 1,3–1,5 пункта.

Ранее Центробанк РФ сообщил, что российская экономика сохраняет устойчивый рост, поэтому компании планируют более умеренные индексации зарплат в 2026 году. Этот прогноз позволил регулятору снизить ключевую ставку с 16,5% до 16% годовых. Это уже пятое смягчение денежно-кредитной политики подряд. Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина также уточняла, что снижения ключевой ставки «в режиме автопилота» не будет.