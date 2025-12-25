Насиловали и возвращали к стаду: женщину спасли из рабства в Калмыкии

Движение по борьбе с рабством «Альтернатива» спасло из заточения жительницу Ростова-на-Дону. Женщину увезли в другой регион, заставляли бесплатно работать и насиловали. NEWS.ru рассказывает, что известно об этой истории.

Работа в глухой местности

Жительница Ростова-на-Дону Мария (имя изменено) в ноябре текущего года осталась без работы и искала источник доходов. В итоге ей предложили занятость в сельском хозяйстве — пасти баранов.

Женщина согласилась, но только потом узнала, что речь идет о работе в другом регионе — в Калмыкии. В итоге Мария обнаружила себя в глухой местности, где условия работы и жизни были невыносимыми.

Вернули «хозяину» и изнасиловали

Однако невыносимыми условиями труда дело не ограничилось. Женщина так и не получила зарплату за уход за животными. Когда она попыталась сбежать и обратиться в полицию, участковый, как утверждают представители движения, просто вернул ее «хозяину». После второго побега Марию изнасиловали.

«Мария несколько раз обращалась за помощью в полицию, но за это в дальнейшем лишь подвергалась избиениям. По словам Марии, обратно ее возвращал местный участковый. После второго побега и вот такого возвращения родственник „хозяина“ в качестве наказания подверг женщину не только избиениям, но и сексуальному насилию», — рассказали в «Альтернативе».

Пряталась от рабства в поле

На помощь оказавшейся в рабстве ростовчанке пришел ее знакомый, которому она рассказала о произошедшем. Тот обратился в «Альтернативу», и волонтеры начали работу. На помощь общественникам пришли коллеги из отряда «ЛизаАлерт» в Калмыкии.

«Мужчина обратился к нам. Но по указанному адресу машина просто не смогла проехать, а сама женщина пропала со связи. Тогда на помощь пришли волонтеры „ЛизаАлерт“, которые на внедорожнике смогли найти женщину — она сбежала и пряталась, почти сутки провела в поле. Огромное спасибо им за помощь», — пишут активисты «Альтернативы» в своем отчете.

Волонтер поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Фото: Екатерина Лызлова/РИА Новости

Насильника задержали

В ближайшем отделе полиции Мария написала заявление по факту изнасилования. Подозреваемого, по данным движения, уже задержали. При этом правоохранители, по словам активистов, уговорили женщину не предъявлять претензий к работодателю.

«По факту рабства бедную женщину уговорили ничего не писать. Про отсутствие заработка тут говорить даже излишне… Мы помогли Марие вернуться домой. И хоть пока она отказывается от общения с психологом, главное, что она уже дома и в безопасности. Мы желаем ей как можно скорее восстановиться после пережитого! Пусть все беды останутся позади. А виновные понесут справедливое наказание!» — написали в «Альтернативе».

На спасательную операцию женщины волонтеры с 15 по 17 декабря потратили 13 485 рублей, большая часть которых ушла на транспортные расходы для пострадавшей и новый телефон с сим-картой для нее.

