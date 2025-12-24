«Я верил в Деда Мороза»: отец устроил истерику на утреннике сына

В Челябинске отец устроил истерику в детском саду после новогоднего утренника, поскольку его сыну не досталось подарка. В итоге на мужчину составили протокол. NEWS.ru рассказывает, что известно об этом инциденте.

«Я верил в Деда Мороза!»

23 декабря в СМИ и соцсетях распространилась видеозапись, на которой мужчина матом кричит на женщин в детском саду, утверждая, что он и его сын верили в Деда Мороза.

«Обидно мне за ребенка! Я верил в Деда Мороза! Верил! В детстве его видел! И мой ребенок тоже верил в Деда Мороза! Нравится вам?! Моему ребенку тоже не нравится! А теперь будете знать!» — кричит мужчина.

«Снеговик бежал мимо и передал коробочку»

Как оказалось, инцидент произошел в одном из детских садов Челябинска. Аниматор в костюме Деда Мороза в конце мероприятия раздавал детишкам сладкие подарки из мешка, но на последнем ребенке оказалось, что мешок уже пуст. Мальчик расплакался, что привело его родителя в бешенство.

Мать другого воспитанника рассказала RT, что сыну этого мужчины не хватило подарка из-за ошибки родителей. При этом женщина попыталась уладить ситуацию и отдать подарок своей дочери этому мальчику.

«Села на корточки перед сыном этого папы и говорю: „Вот снеговик бежал мимо, передал тебе коробочку“. После этого он толкнул меня со словами: „Мне ваших подачек не нужно“. На видео он как раз кричит почему-то в мой адрес», — поделилась участница происшествия.

Также она отметила, что на следующий день многих детей в садик привели отцы, они же их и забирали, опасаясь нового скандала.

«Сильно извиняюсь перед детьми»

Мужчина в итоге признал, что был излишне эмоционален на утреннике. Он также говорил, что собирается пригласить Деда Мороза в дом, чтобы тот восстановил веру его сына в чудеса. Тем не менее на него написали жалобу в прокуратуру.

Но одним признанием своей вины для мужчины дело не обошлось. В УМВД Челябинской области сообщили, что отец оставшегося без подарка мальчика был задержан.

«Находясь в детском саду <...>, выражался нецензурной бранью. Раскаиваюсь и прошу извинения перед теми людьми, которые не причастны были к этому. Сильно извиняюсь перед детьми тоже», — сказал дебошир в отделении полиции.

Против мужчины составили протокол по статье о мелком хулиганстве. По инкриминируемому деянию ему грозит штраф в размере до 1 тыс. рублей.

«Полицейские Челябинска установили и задержали мужчину, нарушившего общественный порядок в помещении дошкольного учреждения. <...> Полицейские приняли все меры к установлению нарушителя. В настоящее время мужчина задержан и доставлен в отдел полиции „Курчатовский“ УМВД России по г. Челябинску. В отношении 35-летнего местного жителя составлен административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Вину мужчина признает, в содеянном раскаивается», — подтвердили в полиции.

Читайте также:

«Мама, вызывай такси»: из-за чего разбушевалась мать истеричного мальчика?

Людоед умер в коридоре поликлиники: как жил и убивал Михаил Малышев

Строил горки и насиловал детей: история Деда Мороза из Бугульмы