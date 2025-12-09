Строил горки и насиловал детей: история Деда Мороза из Бугульмы

Педофила из Бугульмы, который использовал костюм Деда Мороза, чтобы знакомиться с детьми на улице, отправят на принудительное лечение. NEWS.ru рассказывает историю растлителя из Татарстана.

«Каждому бы во двор такого»

Владимир Шишканов был задержан 18 декабря 2024 года. До этого жители Бугульмы знали этого на тот момент 54-летнего горожанина как местного добряка: мужчина строил ледяные горки для детей, раздавал сладости и несколько лет подряд играл Деда Мороза на утренниках.

Местные группы писали о Владимире Шишканове новости с яркими заголовками. В 2020 году, например, рассказывали о том, что воспитанник детского дома мастерит снежные горки, потому что детям негде кататься. Правда, потом эти горки сносили из-за травмирования ребенка на объекте.

Также мужчина проводил во дворах конкурсы для детей. Подарки победителям он покупал за свой счет.

«Каждому бы во двор такого человека», — писали администраторы городских сообществ, не знавшие, чем на самом деле был мотивирован интерес к детям со стороны Шишканова.

«Приставучая фигура»

Но уже тогда не всем мужчина казался порядочным человеком. В том числе его не все любили в музыкальном ансамбле, где он играл на гармони.

«Это такая фигура приставучая. Он приходил ко всем, пытался казаться добрячком. Он пытался влезть на все мероприятия, предлагал помощь, притесался к ансамблю, но не был его участником. Его воспринимали как городского сумасшедшего, но безобидного. К нему все относились по-доброму. Он напрашивался, поэтому ансамбль выдал ему костюм и брал с собой на выступления», — рассказала журналистам одна из жительниц Бугульмы.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Снимал на видео и распространял в Сети

В декабре 2024 года жители Бугульмы узнали, что все это время на улице вокруг себя собирал детей педофил.

«По версии следствия, в 2018–2024 годах мужчина знакомился с малолетними, после чего совершал в отношении них иные действия сексуального характера, снимая происходящее на камеру мобильного телефона. Впоследствии он распространил две видеозаписи посредством одного из мессенджеров в сети Интернет. Всего от действий мужчины пострадали шесть малолетних», — сообщили в республиканском управлении СКР.

Мужчине инкриминировали статьи о насильственных действиях, съемке видео для взрослых и нарушении неприкосновенности частной жизни.

Снова психушка

СМИ писали, что при обыске в квартире Шишканова нашли детские носки и белье. Известно, что мужчина уже был судим за насилие над ребенком. С 2009 по 2012 год педофил проходил принудительное психиатрическое лечение. Теперь, вероятно, мужчину ждет очередной курс терапии в закрытой психиатрической больнице.

«Проведенная экспертиза обнаружила у мужчины признаки хронического психического расстройства, которое лишает его возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. На основании вышеизложенного следствие обратилось в суд с постановлением о применении в отношении него принудительной меры медицинского характера», — сообщили в СКР.

Читайте также:

«Друзья говорят, это странно»: блогерша провела интервью со своим сталкером

Сначала цветы, а потом перелом носа: боец ММА отправил жену в нокаут

«Это моя подельница»: за что Хасис разлюбила убийцу-националиста Тихонова

«Сломали нос»: мать обвиняемого в педофилии москвича просит о помощи