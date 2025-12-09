ТИЭФ'25
09 декабря 2025 в 13:30

«Друзья говорят, это странно»: блогерша провела интервью со своим сталкером

Блогерша Маш Милаш опубликовала в своем Telegram-канале разговор с молодым человеком, который преследует ее. Мужчина приехал в Москву из Ульяновска и был уверен, что сможет стать для известной персоны избранником. NEWS.ru рассказывает подробности ситуации.

Поклонник из Ульяновска

Мария Климова известна широкой аудитории под именем Маш Милаш. Популярность она получила благодаря своим комедийным роликам, пранкам и музыкальным пранкам под именем MILASH. Кроме того, девушка успела сняться в сериале «Москва слезам не верит. Все только начинается».

Летом у девушки появился навязчивый поклонник из Ульяновска. Тогда он впервые выследил девушку и попытался предложить ей построить отношения.

8 декабря молодой человек снова явился в Москву и выследил Марию в одном из кафе. Он подсел к девушке за стол и вновь предложил пообщаться.

«Этой настойчивостью не подкупить»

Эту встречу Мария решила записать на видео. Ролик, который она выложила в своем Telegram-канале, длится почти 13 минут. Блогерша решила подробно опросить преследователя и публично объяснить ему, что не нуждается во внимании подобного рода.

«Если тебе кажется, что это настойчивость, которой ты можешь кого-то подкупить, нет, это полная [фигня]. Люди должны быть друг с другом, когда они хотят этого, а не когда кому-то одному хочется», — объяснила Мария сталкеру.

Кроме того, она поинтересовалась у него, как к этой его одержимости относятся друзья. Но тот ответил, что не считается с мнением окружающих.

«Мне друзья говорят, что это странно. Но я отвечаю: „Не ваше дело“. <...> Я же здесь, значит, я должен здесь быть», — говорит молодой человек.

«Мне вызвать полицию?»

На 13-й минуте Маш Милаш настояла на том, чтобы незваный поклонник ретировался. В противном случае она грозилась вызвать правоохранителей.

«Уходи! Мне вызвать полицию? Мне попросить дам, чтобы они вызвали полицию? Никогда больше не приходи! Не надо никогда больше приезжать, нигде меня ждать. Люби какого-то другого человека. Я не вру, не обманываю, не боюсь и говорю честно, открыто. Это мое окончательное слово. Это плохо, так делать нельзя. Все, пока», — обратилась девушка к сталкеру.

Молодой человек забрал с собой стакан с кофе, наушники и покинул заведение.

«Жуть какая, меня трясет от этого. Извините за концерт», — обратилась Мария к посетителям кофейни, которые стали свидетелями этой беседы.

Некоторые подписчики Маш Милаш в Instagram (деятельность запрещена в РФ) выразили сочувствие молодому человеку. Одна из пользовательниц написала: «Он симпатичный и выглядит прилично». Мария ответила на это: «Забирайте».

Другие пользователи припомнили Марии, что она сама снимает пранкерские видео, где так же внезапно знакомится с молодыми людьми на улице.

происшествия
сталкинг
сталкеры
преследования
Москва
Ульяновск
блогеры
Владимир Сахмеев
В. Сахмеев
