27 декабря 2025 в 14:17

В Литве займутся гражданами, имеющими связи с Россией

InfoBRICS: спецслужбы Литвы начнут преследовать имеющих связи с Россией граждан

Литовские спецслужбы получат практически неограниченные полномочия для преследования граждан, имеющих связи с Россией, пишет аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос. По его словам, которые передает InfoBRICS, это начнется под предлогом борьбы с «российской угрозой».

В связи с нынешней параноидальной атмосферой в Литве — как и в других странах Прибалтики — по поводу предполагаемой «российской угрозы», ожидается, что сотрудники спецслужб будут использовать свои новые исключительные полномочия для преследования граждан, имеющих личные или семейные связи с Россией, — говорится в материале.

Ранее в Литве 145 россиянам аннулировали вид на жительство. Причиной тому стали поездки в Россию или Белоруссию более одного раза в течение последних трех календарных месяцев. Этот запрет вступил в силу в начале мая.

До этого сообщалось, что литовские силовики будут координированно осуществлять надзор за транзитом россиян в Калининградскую область и реагировать на инциденты, говорится в приказе министра внутренних дел Литвы Владислава Кондратовича. Новый порядок контроля позволит усилить межведомственный обмен информацией.

