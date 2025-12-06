ТИЭФ'25
06 декабря 2025 в 16:17

В Литве посчитали частые поездки в РФ основанием для лишения россиян ВНЖ

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Литве 145 россиянам аннулировали вид на жительство, сообщает газета Kauno diena. Причиной тому стали поездки в Россию или Белоруссию более одного раза в течение последних трех календарных месяцев. Этот запрет вступил в силу в начале мая.

По данным на 5 декабря, в связи с процедурой, предусмотренной законом об ограничительных мерах, аннулированы разрешения на временное проживание 145 граждан России в Литве, — сообщил представитель департамента миграции Рокас Пукинскас.

Ранее сообщалось, что Германия перестанет признавать пятилетние российские загранпаспорта без биометрии. С 1 января 2026 года въезд в страну будет возможен только по 10-летним паспортам с электронным носителем информации. До этого такое решение приняли Дания, Латвия, Литва, Франция, Чехия и Эстония.

Также британская платежная система Wise объявила о начале блокировки карт российских клиентов, не имеющих европейского вида на жительство или гражданства одной из стран ЕС. Пользователям уже отправлены электронные письма с требованием предоставить подтверждающие документы до 30 января 2026 года.

