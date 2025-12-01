День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
01 декабря 2025 в 21:04

Карты россиян без европейского ВНЖ будут блокировать

Платежная система Wise начнет блокировать карты россиян без европейского ВНЖ

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Британская платежная система Wise объявила о начале блокировки карт российских клиентов, не имеющих европейского вида на жительство или гражданства одной из стран ЕС. Как сообщается на сайте компании, данная мера вводится в связи с 19-м пакетом санкций Европейского союза против России.

Мы были вынуждены временно заблокировать карты Wise для наших пользователей из России и Белоруссии, — указывается в заявлении компании.

Всем затронутым пользователям уже отправлены электронные письма с требованием предоставить подтверждающие документы до 30 января 2026 года. В качестве доказательств принимаются гражданство государства еврозоны, вид на жительство или визовый документ, подтверждающий статус резидента в еврозоне или Швейцарии.

Ранее председатель Оманско-Российского совместного делового совета Хамед ад-Дахаб заявил, что российские карты «Мир» могут заработать в Омане. При этом он не уточнил, как скоро это произойдет, лишь подчеркнул, что работа в этом направлении ведется.

До этого сопредседатель российской части Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов сообщил, что КНР запустила альтернативную SWIFT национальную платежную систему. По его словам, замена «вполне пригодная».

карты
россияне
ВНЖ
Европа
блокировки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Школьники в Германии разучились делать базовые вещи
«Нас задушит фастфуд»: ресторатор о кафе на Патриках, санкциях и ИИ
Внучка Шиловского, Лещенко, Басков отметили 50-летие одной популярной песни
Аглая Шиловская впервые вышла на сцену после похорон дедушки
Петербуржцы обнаружили кучу коровьих голов рядом с детской площадкой
Адвокат бьет тревогу из-за состояния арестованного чиновника
«Большая ложь»: кардиолог предупредил об опасности популярных напитков
Просящего о помиловании Нетаньяху пригласили в Белый дом
Марочко заявил о целенаправленных ударах ВСУ по свидетелям их преступлений
Самолет с женщиной-пилотом на борту и молодым лейтенантом рухнул в озеро
В Мариуполе задержали бойца «Азова»
Лысогорский назначен первым замминистра Минпромторга
Карты россиян без европейского ВНЖ будут блокировать
Раскрыта причина споров в ЕС по российским активам
Пьяный юноша вдохновился Шапокляк и поехал между станциями метро на крыше
Ресторанам в торговых центрах предрекли скорое закрытие
Назван самый дорогой город России по цене билета на общественный транспорт
Украинский турист переехал ограбивших его в Турции мужчин
Эрдоган раскрыл, о чем свидетельствуют атаки на танкеры у берегов Турции
«Стреляют себе между ног»: пресс-секретарь Лукашенко о ЧП с литовским БПЛА
Дальше
Самое популярное
На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут
Общество

На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут

Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная
Общество

Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная

Забудьте об эклерах! Моя новая любовь — торт «Парижское утро»: кофейные коржи, фундук и крем на основе маскарпоне
Общество

Забудьте об эклерах! Моя новая любовь — торт «Парижское утро»: кофейные коржи, фундук и крем на основе маскарпоне

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.