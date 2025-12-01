Карты россиян без европейского ВНЖ будут блокировать Платежная система Wise начнет блокировать карты россиян без европейского ВНЖ

Британская платежная система Wise объявила о начале блокировки карт российских клиентов, не имеющих европейского вида на жительство или гражданства одной из стран ЕС. Как сообщается на сайте компании, данная мера вводится в связи с 19-м пакетом санкций Европейского союза против России.

Мы были вынуждены временно заблокировать карты Wise для наших пользователей из России и Белоруссии, — указывается в заявлении компании.

Всем затронутым пользователям уже отправлены электронные письма с требованием предоставить подтверждающие документы до 30 января 2026 года. В качестве доказательств принимаются гражданство государства еврозоны, вид на жительство или визовый документ, подтверждающий статус резидента в еврозоне или Швейцарии.

Ранее председатель Оманско-Российского совместного делового совета Хамед ад-Дахаб заявил, что российские карты «Мир» могут заработать в Омане. При этом он не уточнил, как скоро это произойдет, лишь подчеркнул, что работа в этом направлении ведется.

До этого сопредседатель российской части Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов сообщил, что КНР запустила альтернативную SWIFT национальную платежную систему. По его словам, замена «вполне пригодная».