В АТОР рассказали, как сейчас обстоит дело с выдачей Европой виз россиянам АТОР: страны Европы порекомендовали россиянам подавать на визу за полгода

Некоторые страны Европы порекомендовали россиянам подавать на визу за полгода до поездки, сообщила представитель Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в беседе с корреспондентом NEWS.ru. На брифинге в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» она отметила, что новые рекомендации соответствуют уже сложившейся практике бронирования туров и не должны пугать путешественников.

Недавно европейские страны, шенгенские, объявили о том, что рекомендуют тем, кто хочет поехать в Европу, подавать визу минимум за пять-шесть месяцев до поездки. На мой взгляд, не стоит пугаться. Может быть, это даже как-то структурирует и планирует. И в принципе это похоже уже на поведение наших туристов при бронировании туров, — заявила Ломидзе.

Как пояснила исполнительный директор АТОР, официально декларируется выдача однократных шенгенских виз на срок конкретной поездки. Она подчеркнула, что она не ограничивает перемещение по странам Шенгенской зоны в рамках запланированного путешествия.

Важно, поскольку у наших туристов часто происходит какое-то неправильное восприятие: однократная виза — это не значит, что ты не можешь перемещаться внутри Шенгенской зоны в течение вот той поездки, которая запланирована, — рассказала она.

Ломидзе отметила, что туристические направления — Франция, Италия, Испания и Греция — заявили об отсутствии планов по дополнительному ужесточению визового режима для россиян. Эти страны продолжают работать с российскими туристами в штатном режиме. Главной рекомендацией для путешественников, кроме ранней подачи документов, остается обязательный въезд и выезд через страну, выдавшую визу.

Ранее в АТОР сообщили, что, несмотря на санкционные ограничения, европейские горнолыжные курорты продолжают пользоваться спросом у российских туристов, хотя и в значительно меньших объемах по сравнению с прежними временами. Речь идет о тысячах человек, а не о массовом потоке.