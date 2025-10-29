Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 октября 2025 в 16:48

«Без шума и пыли»: в России высказались о запуске «убийцы» SWIFT

Титов заявил, что Китай без шума и пыли запустил альтернативу SWIFT

Борис Титов Борис Титов Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Китай запустил национальную платежную систему как альтернативу международной системе SWIFT, заявил ТАСС сопредседатель российской части Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов. Он назвал ее как «вполне пригодную».

Довольно тихо, без шума и пыли Китай запустил систему трансграничных расчетов Renminbi Digital — собственную альтернативу SWIFT. Альтернативу не в прямом смысле, поскольку речь идет о расчетах в цифровом юане, однако для тех, кто торгует с Китаем и хочет обойти долларовую систему, она вполне пригодна, — сказал Титов.

Он пояснил, что цифровой юань представляет собой токен, функционирующий в государственном блокчейне Китая. Выпуск и контроль за оборотом цифровой валюты осуществляет Народный банк Китая, в то время как коммерческие банковские учреждения и лицензированные операторы обеспечивают клиентский доступ к системе. Международные шлюзы интегрируют эту инфраструктуру в глобальную финансовую сеть.

Ранее Европейский союз ввел полный запрет на трансакции с российскими банками вместо их отключения от международной платежной системы SWIFT. В этот перечень ограничений также были включены финансовые организации из России.

