Новейшее противокорабельное «супероружие» прошло испытания в Китае

Китай впервые произвел пуск гиперзвуковой противокорабельной ракеты YJ-20 с борта эсминца Type-055, сообщает газета Global Times. Издание отмечает, что данный маневренный боеприпас способен поражать цели практически под вертикальным углом, что делает его перехват крайне затруднительным. В рамках теста ракета успешно достигла «противника».

Гиперзвуковая ракета YJ-20 была запущена из одной из ячеек вертикальной пусковой установки (ВПУ). Ракета была запущена методом «холодного» запуска: она была выброшена из ячейки ВПУ до запуска двигателя, — говорится в сообщении.

