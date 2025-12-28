Новый год — 2026
28 декабря 2025 в 18:33

Новейшее противокорабельное «супероружие» прошло испытания в Китае

Китай произвел тестовый запуск ракеты YJ-20 с борта эсминца Type-055

Гиперзвуковые ракеты YJ-20 на военном параде в Пекине Гиперзвуковые ракеты YJ-20 на военном параде в Пекине Фото: Ethan Hunter/Keystone Press Agency/Global Look Press
Китай впервые произвел пуск гиперзвуковой противокорабельной ракеты YJ-20 с борта эсминца Type-055, сообщает газета Global Times. Издание отмечает, что данный маневренный боеприпас способен поражать цели практически под вертикальным углом, что делает его перехват крайне затруднительным. В рамках теста ракета успешно достигла «противника».

Гиперзвуковая ракета YJ-20 была запущена из одной из ячеек вертикальной пусковой установки (ВПУ). Ракета была запущена методом «холодного» запуска: она была выброшена из ячейки ВПУ до запуска двигателя, — говорится в сообщении.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что российская сторона не исключает возможности возвращения Соединенных Штатов к полноценным взрывным испытаниям ядерного оружия. По словам дипломата, в случае такого развития событий Москва оставляет за собой право на зеркальный ответ.

Кроме того, депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов заявил, что Великобритания пытается скрыть факт испытаний своего вооружения на Украине. По его мнению, об этом свидетельствует первое признание Лондоном гибели военнослужащего регулярной армии. Британское оружие используется под видом украинского.

