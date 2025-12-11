Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 декабря 2025 в 07:10

Британию уличили в сокрытии испытаний собственного оружия на Украине

Депутат Барбашов: гибель британца уличила Лондон в испытании оружия на Украине

Великобритания пытается скрыть испытания собственных вооружений на Украине, о чем говорит первое признание Лондоном гибели военнослужащего британской регулярной армии, заявил депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов. По его мнению, британское оружие испытывается под видом украинского, передает ТАСС.

Британцы сочли нужным сообщить не только о гибели своего военнослужащего, но и раскрыть обстоятельства его гибели. В частности, якобы он погиб при испытании украинских систем вооружений. Совершенно очевидно, что присутствие там этого военного фактически означает, что под видом украинских систем вооружений они испытывают британские системы и они будут их применять, — отметил Барбашов.

Парламентарий полагает, что это был далеко не первый британский военный, который погиб в украинском конфликте. По его словам, они присутствовали на Украине еще до начала СВО, контролировали срыв минских переговоров и вынуждали Россию начать спецоперацию.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко опроверг публикацию The Times о гибели первого британского военнослужащего в украинском конфликте. По его словам, статья является неверной и вводит общественность в заблуждение. Марочко напомнил, что данные о присутствии инструкторов НАТО в рядах ВСУ известны с 2014 года, а информация о ликвидации британских наемников неоднократно появлялась в открытых источниках.

