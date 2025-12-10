Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 декабря 2025 в 18:53

Водитель грузовика Нацгвардии погиб, протаранив стену на полной скорости

Водитель грузовика Нацгвардии Украины протаранил забор и погиб

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Смертельное ДТП с участием военнослужащих Национальной гвардии Украины произошло в Волынской области, сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований. Военный грузовик въехал в бетонный забор частного дома. Погиб 56-летний водитель-военнослужащий, пострадал пассажир автомобиля.

Военный грузовик въехал в бетонный забор частного дома. 56-летний водитель-военный погиб на месте происшествия, — говорится в сообщении.

Ранее в Улан-Удэ автомобиль на большой скорости врезался в группу пешеходов на регулируемом переходе возле театра имени Бестужева. Пострадали двое людей — мужчина и женщина. Столкновение случилось при зеленом сигнале светофора, когда люди переходили дорогу.

Представитель МВД России Ирина Волк до этого сообщила, что в Москве инспектор дорожно-патрульной службы предотвратил серьезную аварию, остановив грузовой автомобиль, чей водитель лишился сознания во время управления. Большегрузный транспорт выехал на встречную полосу и медленно двигался навстречу автомобильному потоку.

