В Бурятии кроссовер на полном ходу влетел в толпу на «зебре» В Бурятии два человека пострадали в ДТП на пешеходном переходе

В Улан-Удэ автомобиль на высокой скорости въехал в группу пешеходов на регулируемом переходе возле театра имени Бестужева, передает Telegram-канал Babr Mash. В результате инцидента предварительно пострадали два человека — молодой мужчина и женщина, а на месте происшествия образовалась пробка и работают медики.

Инцидент произошел на зеленый сигнал светофора, когда люди пересекали проезжую часть. Причины наезда и обстоятельства происшествия в настоящее время устанавливаются правоохранительными органами.

Ранее прокуратура Московской области сообщила, что на 35-м километре автодороги А-104 в Мытищах в результате дорожного происшествия с участием грузового автомобиля погиб один человек. Еще четверо, включая несовершеннолетнего, получили травмы.

Кроме того, представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в Москве инспектор дорожно-патрульной службы предотвратил серьезную аварию, остановив грузовой автомобиль, чей водитель лишился сознания во время управления. Большегрузный транспорт выехал на встречную полосу и медленно двигался навстречу автомобильному потоку.