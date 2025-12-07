ТИЭФ'25
07 декабря 2025 в 17:24

Тягач смял две легковушки и убил женщину

Четыре человека пострадали и один погиб в ДТП с грузовиком в Подмосковье

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Один человек погиб и четверо пострадали в результате ДТП с грузовиком на 35-м километре автодороги А-104 в Мытищах, сообщили в прокуратуре Московской области. Травмы в том числе получил подросток.

По данным ведомства, водитель грузовика не справился с управлением, выехал на встречку и столкнулся с двумя легковыми автомобилями. На месте от травм погибла женщина-водитель одной из машин. Четверым пострадавшим была оказана медпомощь. В настоящее время выясняются все обстоятельства ДТП, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Тем временем в Сети появилось видео с последствиями ДТП в Санкт-Петербурге, где машина пробила ограждение и вылетела в реку на 21-й линии Васильевского острова. По информации МЧС, один мужчина пострадал и еще один погиб.

Ранее в Мошковском районе Новосибирской области в аварии с участием фуры и легковой машины погибли три человека, двое детей поступили в больницу с травмами. Виновник ДТП выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым транспортным средством.

ДТП
происшествия
Подмосковье
аварии
