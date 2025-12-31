Готовим «шубку наоборот»: салат в прозрачных стаканчиках за 10–15 минут

«Шубка наоборот» — современная версия классической шубы. Яркий и нарядный салат в стаканчиках, где нижний слой — хрустящие чипсы, а овощи с майонезом образуют красочный верх.

На дно прозрачного стаканчика выкладываем горсть картофельных чипсов. Далее слой натертой вареной свеклы (средняя свекла), затем слой натертой моркови (1 шт.), после — вареные яйца (1–2 шт.), натертые крупно. Каждый слой слегка утрамбовываем ложкой. Сверху наносим тонкий слой майонеза с чесноком (по вкусу). Для украшения используем мелко нарезанную зелень или немного зерен граната.

Салат готов за 10–15 минут, выглядит празднично и эффектно, и при этом сохраняет все вкусовые контрасты привычной шубы. Идеально подходит для подачи на новогодний стол, особенно если хочется удивить гостей необычной подачей.

