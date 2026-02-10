Зимняя Олимпиада — 2026
10 февраля 2026 в 23:21

Пособница Эпштейна отказалась давать показания конгрессу США

Джеффри Эпштейн Джеффри Эпштейн Фото: Uma Sanghvi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Проходящая по делу финансиста Джеффри Эпштейна Гислейн Максвелл отказалась отвечать на вопросы во время допроса, сообщает The New Yourk Times. Таким образом, женщина не стала сотрудничать с Комитетом по надзору палаты представителей США.

Это было очень разочаровывающе. У нас было много вопросов о преступлениях, совершенных ею и Эпштейном, а также вопросы о возможных соучастниках, — сказал председатель комитета Джеймс Комер.

Максвелл не ответила ни на один вопрос. При этом она ссылалась на право по пятой поправке Конституции США против самоинкриминации.

При этом ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что система американского правосудия должна дойти до конца в разбирательстве уголовного дела финансиста Эпштейна. По словам французского лидера, происходить это должно в спокойной обстановке и без давления других ветвей власти. Политик призвал докопаться до истины.

Тем временем лидер шотландского отделения Лейбористской партии Анас Сарвар призвал премьер-министра Великобритании Кира Стармера покинуть пост главы правительства и лидера партии. Он заявил, что руководители на Даунинг-стрит должны поменяться.

Джеффри Эпштейн
пособники
убийцы
США
