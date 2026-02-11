Зимняя Олимпиада — 2026
11 февраля 2026 в 12:25

Следствие раскрыло мотив пособника покушения на генерала Алексеева

Пособник покушения на Алексеева помогал стрелку по террористическому мотиву

Пособник стрелка Любомира Корбы, совершившего покушение на первого заместителя главы ГРУ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, Виктор Васин действовал по террористическому мотиву, сообщили в пресс-службе СК России. По данным ведомства, он арендовал киллеру квартиру и предоставлял ему проездные билеты.

Виктор Васин сообщил следствию, что арендовал квартиру Корбе, а также обеспечивал его проездными билетами для общественного транспорта. При этом он руководствовался террористическим мотивом, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что генерал Алексеев находится в стабильном состоянии. По словам источника в медицинских кругах, пациент в сознании, разговаривает, ухудшений нет. Покушение произошло утром 6 февраля, когда генерал выходил из своей квартиры на 24-м этаже дома на Волоколамском шоссе. Нападавший, который, предварительно, караулил его на лестничной клетке этажом выше, произвел три выстрела в спину Алексеева. После этого киллер скрылся с места преступления.

