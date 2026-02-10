Мирные жительницы госпитализированы из-за атаки ВСУ на российский регион

Две мирные жительницы пострадали в результате атаки дронов на автомобили в Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков на платформе Max. По его словам, они попали в больницу.

Две мирные жительницы пострадали при атаках со стороны ВСУ. В Шебекинском округе в селе Новая Таволжанка FPV-дрон ударил по машине, — написал Гладков.

Одна из них, как указал Гладков, госпитализирована с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями головы, плеча, рук и ног. Кроме того, в Грайвороне количество пострадавших в результате атаки дрона на автомобиль увеличилось до двух человек.

Ранее стало известно, что силы противовоздушной обороны за ночь 10 февраля ликвидировали и перехватили шесть украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, по три и два БПЛА сбили над территориями Белгородской и Астраханской областей соответственно, еще один — над Курской.

Тем временем в Беловском районе Курской области в результате удара дрона ВСУ получили ранения три человека. Среди пострадавших есть подросток, получивший минно-взрывную травму и осколочные ранения левой кисти и обеих ног.