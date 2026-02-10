Три человека пострадали при атаке ВСУ на Курскую область

Три человека пострадали при атаке ВСУ на Курскую область Мужчина, женщина и подросток пострадали при атаке дрона ВСУ в Курской области

В Беловском районе Курской области в результате удара дрона ВСУ получили ранения три человека, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. Среди пострадавших есть подросток, получивший минно-взрывную травму и осколочные ранения левой кисти и обеих ног.

Преступления ВСУ продолжаются. Сегодня в результате атаки БПЛА ранения получили три жителя Беловского района, среди которых подросток. У 15-летнего парня минно-взрывная травма, слепые осколочные ранения левой кисти и обеих ног. У 57-летней женщины осколочные ранения, — говорится в сообщении.

Еще один раненый, 47-летний мужчина, ставший жертвой ВСУ, находится в критическом состоянии. Его немедленно госпитализировали, и сейчас медики прилагают все усилия для его спасения.

Губернатор обратился к жителям региона с просьбой быть внимательными, подчеркнув, что ситуация на границе остается напряженной. Он также призвал избегать поездок в приграничные районы.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ провели массированный ракетный обстрел Белгорода. Он заявил, что противник выпустил по городу десять ракет. В результате атаки пострадали по меньшей мере два мирных жителя. Им оказали медицинскую помощь.