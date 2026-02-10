Зимняя Олимпиада — 2026
Вкусный ужин без хлопот: салат со свеклой, сыром и сухариками

Этот рецепт превращает свеклу в изысканную, но простую закуску. Для приготовления возьмите две средние свеклы (желательно разного цвета, например, красную и желтую), 150 граммов мягкого творожного или крем-сыра, пару столовых ложек сметаны или йогурта для пластичности, один тонкий лаваш или пару ломтиков бородинского хлеба, столовую ложку оливкового масла, чайную ложку лимонного сока, небольшой пучок укропа или петрушки, а также немного сушеной морской капусты (нори) или щепотку паприки для цвета и аромата.

Сначала хорошо промойте свеклу, заверните каждую в фольгу и запекайте в разогретой до 200 градусов духовке около часа, пока она не станет мягкой. Готовую свеклу остудите, очистите и нарежьте очень тонкими, почти прозрачными слайсами с помощью овощечистки или острого ножа. Лаваш или хлеб нарежьте на мелкие треугольники или соломку, сбрызните маслом, подсушите в духовке при 160 градусах 10-15 минут до золотистого цвета. Для крема смешайте творожный сыр со сметаной, лимонным соком и очень мелко нарезанной зеленью. Если используете водоросли нори, порвите один лист руками и аккуратно вмешайте в крем — он приобретет интересный оттенок вкуса.

На сервировочную тарелку сначала нанесите широкие мазки сырного крема. Затем свободно, слегка накладывая друг на друга, разложите разноцветные слайсы запеченной свеклы. Сверху щедро посыпьте все хрустящими сухариками из лаваша.

  • Полезный совет: чтобы слайсы свеклы получились особенно тонкими и податливыми, после запекания дайте ей остыть не до конца, а до теплого состояния — так с ней будет проще работать.

