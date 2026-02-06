Идеальный маринад для курицы: мед, апельсин и секретный ингредиент

Если вы хотите порадовать близких сочной, ароматной курочкой, запеченной в духовке, вам стоит обратить внимание на маринады. Они секрет успеха, способные превратить простое блюдо в настоящий кулинарный шедевр. Сочетание яркого лимона, сладкого меда и согревающего имбиря — классическое, но очень вкусное. Добавьте один секретный ингредиент, и аромат станет еще глубже. Какой? Узнайте далее! Делимся идеальным рецептом.

Для маринада смешайте сок и цедру 1 крупного апельсина, сок 1/2 лимона, 3 ст. л. жидкого меда, 2 ст. л. соевого соуса. Добавьте 1 ст. л. тертого свежего имбиря, 2 раздавленных зубчика чеснока и 1 ч. л. молотой паприки. Секретный штрих — 1/2 ч. л. молотого кардамона! Он даст сложный хвойно-цитрусовый шлейф. 800 г куриного филе надрежьте, залейте маринадом и уберите в холод минимум на 3 часа, идеально — на ночь. Запекайте при 200°C 25–30 минут, поливая выделившимся соком.

Совет шефа: цедру натирайте, используя только цветную часть, избегая белой горчащей мякоти. Для большего карамельного эффекта за 5 минут до готовности смажьте курицу остатками маринада и включите гриль.

КБЖУ на 100 г: ~145 ккал | Б: 22 г | Ж: 4 г | У: 6 г

