Готовим фриттату с цукини и козьим сыром: итальянский омлет

Итальянцы, как и французы, знают толк в яйцах, но подходят к омлету более демократично. Их фриттата — это открытый омлет-пирог, где начинка не заворачивается внутрь, а смешивается с яйцами и запекается до плотного состояния. Ее можно подавать горячей, теплой и даже холодной, брать с собой на пикник и резать как пирог. Это идеальное решение для летнего обеда, когда холодильник ломится от молодых овощей.

Возьмите небольшой цукини, одну луковицу шалота и горсть помидоров черри. Цукини нарежьте кружками, лук — кольцами, помидоры разрежьте пополам. В сковороде, которая может запекаться в духовке, разогрейте оливковое масло. Обжарьте лук, добавьте цукини и готовьте на среднем огне минут пять, пока они не станут мягкими. В самом конце добавьте помидоры черри и прогрейте их буквально минуту, чтобы они чуть отдали сок.

Пока овощи готовятся, взбейте пять яиц с солью, перцем и небольшим количеством тертого пармезана — примерно две столовые ложки. Пармезан добавит пикантности и поможет структуре. Залейте овощи яичной смесью, убавьте огонь до минимума и готовьте на плите минуты три-четыре, пока края не схватятся. Затем раскрошите сверху сто граммов мягкого козьего сыра и отправьте сковороду в разогретую до 200 градусов духовку минут на десять-двенадцать, до полного застывания яиц и румяной корочки.

Готовую фриттату можно посыпать свежим базиликом и сбрызнуть хорошим бальзамическим уксусом. Подавайте с ломтиком поджаренного хлеба и зеленым салатом — это полноценный ужин, который не стыдно подать гостям. Особенность фриттаты в том, что начинки должно быть много, яйца лишь связывают овощи, а не доминируют.

Совет шеф-повара: Не бойтесь экспериментировать с начинкой: отварной картофель, спаржа, артишоки, прошутто — все, что есть под рукой, отлично впишется. Главное правило — овощи должны быть предварительно обжарены или отварены, так как в яйце они не успеют приготовиться.

Пищевая ценность на порцию (из расчета на 5 яиц, 3 порции): Калорийность: 280 ккал на порцию. Белки: 17 г, Жиры: 20 г, Углеводы: 7 г.

