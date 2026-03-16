Фриттата — горячее для обеда или ужина: готовим на сковороде с картошкой, фаршем и яйцами

Фриттата с картошкой и фаршем — это сытный итальянский омлет, который готовится на сковороде из простых продуктов и вполне может заменить полноценный обед или ужин.

Нежная яичная заливка объединяет обжаренный картофель, ароматный мясной фарш и расплавленный сыр, создавая плотную, но воздушную структуру. Блюдо получается очень сытным, вкусным и красивым.

Для приготовления понадобится: 300 г мясного фарша, 2–3 картофелины, 1 луковица, 4 яйца, 50 мл молока, 50 г тертого сыра, соль, перец, зелень, растительное масло.

Рецепт: картофель нарежьте мелкими кубиками и обжарьте на сковороде до полуготовности. В отдельной сковороде обжарьте лук с фаршем до румяности, посолите, поперчите. Смешайте картофель с фаршем в одной сковороде, разровняйте. Яйца взбейте с молоком, солью и перцем, залейте содержимое сковороды. Готовьте на медленном огне под крышкой 10–15 минут, пока яйца не схватятся. Сверху посыпьте тертым сыром и зеленью, накройте крышкой и прогрейте еще 2–3 минуты до расплавления сыра.

Дарья Иванова
