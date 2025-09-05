Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 сентября 2025 в 08:44

Хит на завтрак! Мини-фриттата с творогом и шпинатом!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Вкусный и полезный завтрак — залог хорошего дня! Мини-фриттаты с творогом и шпинатом — это невероятно нежные, сочные и питательные порционные кексы без муки. Идеальный вариант для всей семьи.

Разогрейте духовку до 180 °C. Смешайте в миске 200 г творога, 4 яйца и 50 г тертого сыра. Добавьте 100 г мелко нарезанного шпината, соль и перец по вкусу. Тщательно перемешайте массу до однородности. Разлейте смесь по силиконовым формочкам для маффинов, заполняя их на 2/3. Выпекайте 15–20 минут до золотистого края и упругой серединки. Подавайте теплыми со сметаной или свежими овощами. Приятного аппетита

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.

завтраки
фриттата
кулинария
рецепты
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Рецепт яблочного пирога «Три стакана» с творогом: просто и оригинально
Простой рецепт яблочного пирога «Три стакана» с молоком: нашумевший десерт
Печем картофельную бабку с фаршем в духовке: сытный пирог по-белорусски
Тренер предупредила о неожиданном влиянии стресса на мышцы
Творожная запеканка без муки с манкой — самый простой и быстрый рецепт
Заливной пирог с капустой: готовим по очень простому рецепту
Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления
Рецепт кабачковой икры с помидорами: угощение через мясорубку на зиму
Яблочный пирог «Три стакана»: простейший и вкусный десерт
Тыквенный суп-пюре: рецепт осеннего блюда
Бигос: тушеная капуста с мясом по-польски
«Медведь — он и есть медведь»: Путин о месте РФ в союзе с Китаем и Индией
Вяленые помидоры в духовке: итальянский рецепт любимой закуски
Болгарское лечо с морковью и острым перцем: пошаговый рецепт
Путин оценил, на сколько лет хватит запасов угля на Дальнем Востоке
Баклажаны «как грибы» на зиму: рецепт вкусной закуски
Жителям Москвы и Подмосковья рассказали о погоде 5 сентября
Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Путин одной фразой охарактеризовал проект «Сила Сибири-2»
Дальше
Самое популярное
Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Общество

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
Общество

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Общество

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.