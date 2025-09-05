Хит на завтрак! Мини-фриттата с творогом и шпинатом!

Вкусный и полезный завтрак — залог хорошего дня! Мини-фриттаты с творогом и шпинатом — это невероятно нежные, сочные и питательные порционные кексы без муки. Идеальный вариант для всей семьи.

Разогрейте духовку до 180 °C. Смешайте в миске 200 г творога, 4 яйца и 50 г тертого сыра. Добавьте 100 г мелко нарезанного шпината, соль и перец по вкусу. Тщательно перемешайте массу до однородности. Разлейте смесь по силиконовым формочкам для маффинов, заполняя их на 2/3. Выпекайте 15–20 минут до золотистого края и упругой серединки. Подавайте теплыми со сметаной или свежими овощами. Приятного аппетита

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.