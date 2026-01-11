Польские зразы «Завиванец» с соленым огурцом и салом. Праздничная классика, которая тает во рту

Это блюдо — настоящая праздничная классика польской кухни, где простая мясная основа превращается в изысканное угощение. Секрет этих зраз — в необычной начинке из мелкорубленого соленого огурца и ароматного сала, которая при запекании или тушении создает внутри сочную пикантную сердцевину, тающую во рту. Обжаренные до золотистой корочки и томленые в сметанном соусе, они становятся невероятно нежными и насыщенными.

Для приготовления вам понадобится: 500 г говяжьего фарша (или смеси говядины и свинины), 100 г копченого сала, 2 соленых огурца среднего размера, 1 луковица, 1 яйцо, 2 ст. л. панировочных сухарей, 200 г сметаны, 1 ст. л. муки, соль, перец, растительное масло. Лук и сало мелко нарежьте, соленые огурцы натрите на крупной терке и слегка отожмите лишний сок. Смешайте фарш с яйцом, сухарями, солью и перцем. Разделите фарш на 4–6 порций, каждую раскатайте в лепешку. На середину выложите начинку из смеси сала, лука и огурцов. Края защипните, придав овальную форму. Обжарьте зразы на разогретом масле до румяной корочки с двух сторон. Затем влейте в сковороду смесь сметаны и муки, разведенную в 100 мл воды, посолите, поперчите и тушите под крышкой на медленном огне 15–20 минут. Подавайте горячими с картофельным пюре, полив сметанным соусом.

