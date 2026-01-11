Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
11 января 2026 в 18:35

Польские зразы «Завиванец» с соленым огурцом и салом. Праздничная классика, которая тает во рту

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Это блюдо — настоящая праздничная классика польской кухни, где простая мясная основа превращается в изысканное угощение. Секрет этих зраз — в необычной начинке из мелкорубленого соленого огурца и ароматного сала, которая при запекании или тушении создает внутри сочную пикантную сердцевину, тающую во рту. Обжаренные до золотистой корочки и томленые в сметанном соусе, они становятся невероятно нежными и насыщенными.

Для приготовления вам понадобится: 500 г говяжьего фарша (или смеси говядины и свинины), 100 г копченого сала, 2 соленых огурца среднего размера, 1 луковица, 1 яйцо, 2 ст. л. панировочных сухарей, 200 г сметаны, 1 ст. л. муки, соль, перец, растительное масло. Лук и сало мелко нарежьте, соленые огурцы натрите на крупной терке и слегка отожмите лишний сок. Смешайте фарш с яйцом, сухарями, солью и перцем. Разделите фарш на 4–6 порций, каждую раскатайте в лепешку. На середину выложите начинку из смеси сала, лука и огурцов. Края защипните, придав овальную форму. Обжарьте зразы на разогретом масле до румяной корочки с двух сторон. Затем влейте в сковороду смесь сметаны и муки, разведенную в 100 мл воды, посолите, поперчите и тушите под крышкой на медленном огне 15–20 минут. Подавайте горячими с картофельным пюре, полив сметанным соусом.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

Проверено редакцией
Читайте также
Котлеты больше не жарю, делаю из фарша обалденное горячее в духовке: нежные и сочные биточки
Общество
Котлеты больше не жарю, делаю из фарша обалденное горячее в духовке: нежные и сочные биточки
Лучшее, что можно приготовить из индейки: нежные котлетки в сливочно-сырном соусе — едим с гречкой или пюре
Общество
Лучшее, что можно приготовить из индейки: нежные котлетки в сливочно-сырном соусе — едим с гречкой или пюре
Фитоняшки скрывают этот рецепт похудения: особенный смузи с бананом
Семья и жизнь
Фитоняшки скрывают этот рецепт похудения: особенный смузи с бананом
Аппетитные зразы «Охотничьи» с грибами, луком и сметанной подливкой. Ароматно и вкусно
Общество
Аппетитные зразы «Охотничьи» с грибами, луком и сметанной подливкой. Ароматно и вкусно
Вместо котлет на ужин литовские цеппелины — огромные зразы с мясом и картофельным тестом. Внутри — вкусный сюрприз
Общество
Вместо котлет на ужин литовские цеппелины — огромные зразы с мясом и картофельным тестом. Внутри — вкусный сюрприз
рецепты
кулинария
зразы
ужины
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России высказались о переговорах Москвы и Вашингтона по Украине
Над Донецком прогремели три мощных взрыва
Водитель легковушки выехал на встречку и похоронил себя под автобусом
Лошадь на огромной скорости протащила выпавшего из саней ребенка по снегу
Крупнейший в мире автоконцерн задолжал россиянину более 400 млн рублей
Президент Кубы ответил на угрозы Трампа
Израиль ударил по складам «Хезболлы» в Ливане
Сын Гвинет Пэлтроу хотел умереть после просмотра фильма с ее участием
Украинский блогер устроил съемку в костюме водолаза в московском метро
Наступление на Запорожье 11 января: у ВСУ большие проблемы, Орехов сдали?
У российского бизнесмена изъяли бриллиант за 112 млн рублей
Появились подробности тушения нефтебазы под Волгоградом
Пушков рассказал о войне СМИ против Трампа
В Краснодаре загорелась многоэтажка
«Мочились и плевали»: в Воронеже подростки жестоко избили мужчину, причины
Катер с россиянами разбился вдребезги в Таиланде: сколько жертв, детали
Россиянам пришлось продлевать отели за свой счет из-за задержки в Египте
СК начал проверку после смерти 28-летней россиянки с симптомами гриппа
В Одинцово загорелся автобус
Аргентинский футболист сменил «Зенит» на ЦСКА
Дальше
Самое популярное
Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе
Общество

Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе
Общество

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе

Слоёное тесто, творог и сметана — готовлю сербскую гибаницу. Та самая, где в каждом кусочке хруст, нежность и сладость
Общество

Слоёное тесто, творог и сметана — готовлю сербскую гибаницу. Та самая, где в каждом кусочке хруст, нежность и сладость

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.