10 августа 2025 в 09:30

Без тонны масла за 15 минут! Обалденные шанежки с кабачком и сыром!

Шанежки с кабачком, ветчиной и сыром: завтрак, от которого все будут в восторге! Утро — это не время для сложных рецептов, но почему бы не сделать его вкуснее? Эти шанежки с кабачком, ветчиной и сыром — идеальный вариант: сочные, ароматные и такие простые, что их приготовит даже тот, кто только проснулся. Кабачок добавляет нежность, ветчина — пикантность, а сыр — ту самую тягучую радость, ради которой стоит встать пораньше.

Рецепт:

Натрите 1 небольшой молодой кабачок на мелкой тёрке, слегка отожмите лишний сок. Добавьте 100 г нарезанной кубиками ветчины, 100 г тёртого сыра (идеально — смесь моцареллы и чеддера), 1 яйцо, 3 ст. л. муки, щепотку соли и перца. Тесто должно получиться густым, но не плотным. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла, выкладывайте тесто ложкой, формируя небольшие лепёшки. Обжаривайте на среднем огне по 3–4 минуты с каждой стороны до румяной корочки. Подавайте сразу, пока сыр тянется, — со сметаной, свежими овощами или просто так, потому что они хороши сами по себе.

Эти шанежки — настоящая палочка-выручалочка: их можно приготовить заранее и разогреть утром, а ещё они отлично хранятся в холодильнике пару дней. Попробуйте — и ваш завтрак станет ещё вкуснее!

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные кабачковые палочки с чесноком в панировке.

