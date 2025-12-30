Песочное печенье, которое тает во рту: домашний рецепт без пальмового масла

Надоело магазинное печенье с сомнительным составом? Хотите порадовать семью настоящей домашней выпечкой? Этот рецепт песочного печенья на желтках — то, что вам нужно! Нежное, рассыпчатое, с тонким ванильным ароматом, оно буквально растворяется на языке. Готовится несложно, а результат превзойдет все ожидания — гости будут просить добавку, а дети сметут все за минуту.

Для начала отделите желтки от 4 яиц (белки сохраните для других блюд). Взбейте желтки со стаканом сахара и щепоткой ванилина до легкой пены. Добавьте 70 г размягченного сливочного масла и тщательно перемешайте. Влейте 300 мл сливок (33%), затем постепенно вводите 550 г просеянной муки вместе с 1 ч. л. разрыхлителя.

Вымешивайте тесто 5 минут, пока оно не станет однородным и эластичным. Поставьте его в холодильник минимум на полчаса — это сделает текстуру еще более нежной. Охлажденное тесто раскатайте в тонкий пласт и вырежьте фигурки с помощью формочек. Выложите печенье на противень с пергаментом и выпекайте при 180 °C 15–20 минут до золотистого оттенка. Остывшее печенье можно присыпать сахарной пудрой или корицей — и подавать к чаю!

Ранее сообщалось, что многие уверены, что тыква годится только для каши или запекания, но на самом деле из нее получаются удивительно вкусные десерты. Я часто готовлю этот торт, когда хочется порадовать домашних чем-то необычным, не включая духовку. Он легкий, нежный и отлично подходит даже для утреннего стола.