Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 декабря 2025 в 20:17

Песочное печенье, которое тает во рту: домашний рецепт без пальмового масла

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Надоело магазинное печенье с сомнительным составом? Хотите порадовать семью настоящей домашней выпечкой? Этот рецепт песочного печенья на желтках — то, что вам нужно! Нежное, рассыпчатое, с тонким ванильным ароматом, оно буквально растворяется на языке. Готовится несложно, а результат превзойдет все ожидания — гости будут просить добавку, а дети сметут все за минуту.

Для начала отделите желтки от 4 яиц (белки сохраните для других блюд). Взбейте желтки со стаканом сахара и щепоткой ванилина до легкой пены. Добавьте 70 г размягченного сливочного масла и тщательно перемешайте. Влейте 300 мл сливок (33%), затем постепенно вводите 550 г просеянной муки вместе с 1 ч. л. разрыхлителя.

Вымешивайте тесто 5 минут, пока оно не станет однородным и эластичным. Поставьте его в холодильник минимум на полчаса — это сделает текстуру еще более нежной. Охлажденное тесто раскатайте в тонкий пласт и вырежьте фигурки с помощью формочек. Выложите печенье на противень с пергаментом и выпекайте при 180 °C 15–20 минут до золотистого оттенка. Остывшее печенье можно присыпать сахарной пудрой или корицей — и подавать к чаю!

Ранее сообщалось, что многие уверены, что тыква годится только для каши или запекания, но на самом деле из нее получаются удивительно вкусные десерты. Я часто готовлю этот торт, когда хочется порадовать домашних чем-то необычным, не включая духовку. Он легкий, нежный и отлично подходит даже для утреннего стола.

Проверено редакцией
Читайте также
Мясо по-барски — то, что нужно на праздничный стол: рецепт подойдет для свинины и для курицы
Общество
Мясо по-барски — то, что нужно на праздничный стол: рецепт подойдет для свинины и для курицы
Целая тушка в духовке надоела. Готовлю праздничное чудо из Испании — нужны куриные бедра, дольки картофеля и паприка
Общество
Целая тушка в духовке надоела. Готовлю праздничное чудо из Испании — нужны куриные бедра, дольки картофеля и паприка
Молочные котлеты с зеленью и чесночным маслом — делюсь своим секретом сочности и аромата: больше никаких зраз
Общество
Молочные котлеты с зеленью и чесночным маслом — делюсь своим секретом сочности и аромата: больше никаких зраз
Рождественский ужин закончился смертью мужчины
Европа
Рождественский ужин закончился смертью мужчины
Блюдо-эталон — рецепт салата «Столичный» — строго по ГОСТу
Семья и жизнь
Блюдо-эталон — рецепт салата «Столичный» — строго по ГОСТу
рецепты
еда
кулинария
блюда
Марина Макарова
М. Макарова
Песочное печенье, которое тает во рту: домашний рецепт без пальмового масла Надоело магазинное печенье с сомнительным составом? Хотите порадовать семью настоящей домашней выпечкой? Этот рецепт песочного печенья на желтках — то, что вам нужно! Нежное, рассыпчатое, с тонким ванильным ароматом, оно буквально растворяется на языке. Готовится несложно, а результат превзойдёт все ожидания — гости будут просить добавку, а дети сметут всё за минуту.
сливочное масло — 70 г;
сливки 33% - 300 мл;
сахар — 1 стакан;
мука — 550 г;
ванилин — по вкусу;
куриные яйца — 4 штуки;
разрыхлитель — 1 чайная ложка.
>
Для начала отделите желтки от 4 яиц (белки сохраните для других блюд).
Взбейте желтки со стаканом сахара и щепоткой ванилина до лёгкой пены.
Добавьте 70 г размягчённого сливочного масла и тщательно перемешайте.
Влейте 300 мл сливок (33%), затем постепенно вводите 550 г просеянной муки вместе с 1 ч. л. разрыхлителя.
Вымешивайте тесто 5 минут, пока оно не станет однородным и эластичным.
Поставьте его в холодильник минимум на полчаса — это сделает текстуру ещё более нежной.
Охлаждённое тесто раскатайте в тонкий пласт и вырежьте фигурки с помощью формочек.
Выложите печенье на противень с пергаментом и выпекайте при 180 °C 15–20 минут до золотистого оттенка.
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зеленский захворал после поездки за океан
Работу московского аэропорта временно ограничили
В Минобороны раскрыли, сколько беспилотников сбили над Россией
Энергосистема Запорожской области подверглась массированной атаке ВСУ
В Армении арестовали генсека оппозиционной партии
Советский Новый год: 5 ритуалов из СССР, которые стоит повторить сегодня
Зеленский пригласил Трампа в Киев
«Честный знак» «расправился» со 160 тыс. бутылок напитка Aloe Vera
Дом на Мальдивах, бизнес-класс, Дубай: что не так с детьми Бородиной и Бони
Названо главное преимущество «Орешника»
«Получат серьезный удар»: в США предупредили о рискованной игре Зеленского
Кошка вернулась домой перед Рождеством спустя пять лет после пропажи
Врача больницы в Псковской области заподозрили в махинациях с таблетками
Названы дата и место саммита СНГ-2026
Пленный солдат рассказал об ужасных условиях в 225-м полку ВСУ
Зеленский сделал заявление насчет американских войск на Украине
Трампа попросили ответить за атаку на резиденцию Путина
Россиянам закрыли въезд в Грузию? Что известно, кого именно не пускают
В Альпах произошла массовая эвакуация детей и взрослых
Полицейские «развернули» в участке жертву двойного изнасилования
Дальше
Самое популярное
Куриные отбивные больше не делаю. Готовлю новогоднее чудо из Грузии — нужны курица, грецкие орехи и гранатовый соус
Общество

Куриные отбивные больше не делаю. Готовлю новогоднее чудо из Грузии — нужны курица, грецкие орехи и гранатовый соус

Эта картошка останется вкусной даже 1 и 2 января: праздничный вариант картофеля на Новый год
Общество

Эта картошка останется вкусной даже 1 и 2 января: праздничный вариант картофеля на Новый год

Простой маринад для утки на Новый год: делает мясо тающим и ароматным за сутки
Общество

Простой маринад для утки на Новый год: делает мясо тающим и ароматным за сутки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.