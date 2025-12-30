Целая тушка в духовке надоела. Готовлю праздничное чудо из Испании — нужны куриные бедра, дольки картофеля и паприка

Это блюдо — гимн простым ингредиентам и ярким вкусам. Оно наполняет дом теплым, согревающим ароматом копченой паприки и чеснока, словно перенося вас на солнечную испанскую ферму. Сочные бедра с хрустящей кожицей и нежная картошка, пропахшие оливковым маслом и пряностями, создают гармоничный и сытный дуэт. Идеальный вариант для праздничного ужина без лишних хлопот.

Для приготовления вам понадобится: 6 куриных бедер (около 1,2 кг), 1 кг картофеля, 1 головка чеснока, 2 ст. л. копченой сладкой паприки, 1 ч. л. орегано, 5 ст. л. оливкового масла, соль, черный перец, лимон для подачи.

Картофель очистите и нарежьте крупными дольками. Куриные бедра промокните бумажным полотенцем и обильно натрите смесью соли, перца, паприки и орегано. В глубоком противне смешайте картофель и неочищенные зубчики чеснока, полейте 3 ст. л. оливкового масла, посолите. Сверху разложите куриные бедра кожицей вверх, сбрызните оставшимся маслом. Запекайте в разогретой до 200 °C духовке около 50–60 минут, пока картофель не станет мягким, а курица — золотистой. Подавайте горячим, полив соком из противня и украсив долькой лимона.

Ранее сообщалось, как приготовить праздничные антрекоты с картофелем дофинуаз.