Сельдь под шубой из 90-х, которую мы потеряли: готовим по ГОСТу!

Хотите восстановить аутентичный вкус советского праздника? Сельдь под шубой по ГОСТу — это канонический рецепт без современных дополнений. Согласно стандарту, для салата весом 1 кг понадобится: 200 граммов филе сельди пряного посола, 300 граммов отварного картофеля, 250 граммов отварной свеклы, 150 граммов отварной моркови, 150 граммов репчатого лука, 250 граммов майонеза «Провансаль» и соль по вкусу.

Овощи отваривают в мундире, охлаждают, чистят и натирают на крупной терке каждый в отдельную посуду. Лук шинкуют, а сельдь нарезают мелким кубиком. Формирование салата строго регламентировано: на плоское блюдо выкладывают слой картофеля, слегка солят и промазывают майонезом. Затем идут слои: сельдь, лук (без майонеза), морковь, свекла. Каждый овощной слой также промазывают майонезом. Верх и бока украшают узорами из того же майонеза, иногда с использованием кондитерского шприца.

Такой салат по ГОСТу должен настояться в холодильнике не менее 4–6 часов для пропитки. Вкус получается сбалансированным: сладость овощей, соленость рыбы и кислинка майонеза. Это классический рецепт сельди под шубой, который десятилетиями украшал праздничные столы.

