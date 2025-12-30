Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 декабря 2025 в 17:16

Сельдь под шубой из 90-х, которую мы потеряли: готовим по ГОСТу!

Сельдь под шубой из 90-х, которую мы потеряли: готовим по ГОСТу! Сельдь под шубой из 90-х, которую мы потеряли: готовим по ГОСТу! Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Хотите восстановить аутентичный вкус советского праздника? Сельдь под шубой по ГОСТу — это канонический рецепт без современных дополнений. Согласно стандарту, для салата весом 1 кг понадобится: 200 граммов филе сельди пряного посола, 300 граммов отварного картофеля, 250 граммов отварной свеклы, 150 граммов отварной моркови, 150 граммов репчатого лука, 250 граммов майонеза «Провансаль» и соль по вкусу.

Овощи отваривают в мундире, охлаждают, чистят и натирают на крупной терке каждый в отдельную посуду. Лук шинкуют, а сельдь нарезают мелким кубиком. Формирование салата строго регламентировано: на плоское блюдо выкладывают слой картофеля, слегка солят и промазывают майонезом. Затем идут слои: сельдь, лук (без майонеза), морковь, свекла. Каждый овощной слой также промазывают майонезом. Верх и бока украшают узорами из того же майонеза, иногда с использованием кондитерского шприца.

Такой салат по ГОСТу должен настояться в холодильнике не менее 4–6 часов для пропитки. Вкус получается сбалансированным: сладость овощей, соленость рыбы и кислинка майонеза. Это классический рецепт сельди под шубой, который десятилетиями украшал праздничные столы.

Ранее мы рассказали про оригинальный способ подачи праздничного оливье в стопках.

Читайте также
Готовим по ГОСТу: классический рецепт «Гранатового браслета»
Семья и жизнь
Готовим по ГОСТу: классический рецепт «Гранатового браслета»
Всего-то нужно пожарить лук — и этот салат не забудут: готовим «Чиполлино»
Общество
Всего-то нужно пожарить лук — и этот салат не забудут: готовим «Чиполлино»
Быстрый посол скумбрии и сельди кусочками — солим 30-го, подаём 31-го с картошечкой
Общество
Быстрый посол скумбрии и сельди кусочками — солим 30-го, подаём 31-го с картошечкой
На Новый год обязательно: картофельные корзинки с селедкой — эффектная праздничная закуска из простых продуктов
Общество
На Новый год обязательно: картофельные корзинки с селедкой — эффектная праздничная закуска из простых продуктов
Копченый окорочок и картошка: готовим бюджетную запеканку, от которой обалдеют все
Общество
Копченый окорочок и картошка: готовим бюджетную запеканку, от которой обалдеют все
салат
сельдь
картофель
свекла
Александра Вкусова
А. Вкусова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Крупная криптобиржа прекратила вывод средств для пользователей на Украине
Рождественский ужин закончился смертью мужчины
Тот самый салат из трески по ГОСТу: соленые огурцы придают пикантность
Средства ПВО уничтожили летевший на Москву беспилотник
Политолог объяснил невозможность примирения Польши с Россией
В Госдуме раскрыли, куда еще в скором времени внедрят MAX
Кот чудом выжил после полноценной машинной стирки в канун Рождества
Пьем ром и не пьянеем! Какую закуску выбрать к напитку на Новый год
В Индии прислуги пять лет морили голодом хозяина и его дочь
Родители возмутились «рогатыми» новогодними подарками
В российский город пришло редкое природное явление
«Без возможности сесть»: награжденный Путиным курский врач о вторжении ВСУ
На Украине раскрыли схему скрывающихся уклонистов и дезертиров
«Как с ними общаться?»: известная журналистка о друзьях-иноагентах
В Европе стыдливо потупили взор на вопрос об атаке ВСУ на резиденцию Путина
Пожар в порту Одессы после атаки «Гераней» попал на камеры
Путин объявил сбор резервистов: это новая мобилизация, отправят ли на СВО?
В СФ заявили о непоправимых последствиях атаки на резиденцию Путина
Нейросеть назвала семь ритуалов для «правильной» встречи Нового года
В подконтрольном ВСУ Запорожье прогремела серия взрывов
Дальше
Самое популярное
Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно
Общество

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно

Куриные отбивные больше не делаю. Готовлю новогоднее чудо из Грузии — нужны курица, грецкие орехи и гранатовый соус
Общество

Куриные отбивные больше не делаю. Готовлю новогоднее чудо из Грузии — нужны курица, грецкие орехи и гранатовый соус

Надоела вареная картошка? Готовлю картофель «Гнездышко» с фаршем и сыром. Просто, сытно и по-домашнему
Общество

Надоела вареная картошка? Готовлю картофель «Гнездышко» с фаршем и сыром. Просто, сытно и по-домашнему

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.