12 декабря 2025 в 18:15

Готовлю оливье как в ресторане: мини-версия в стопках

Готовлю оливье как в ресторане: мини-версия в стопках
Хотите освежить традицию? Подача салата оливье в рюмках моментально делает его современной фуршетной закуской. Для приготовления понадобится классический набор: 4 отварные картофелины, 2 моркови, 4 яйца, 300 граммов вареной колбасы или курицы, 3 соленых огурца, банка зеленого горошка и майонез.

Все ингредиенты нарезают мелким кубиком, смешивают с горошком и заправляют. Ключевой момент — необычная подача салата. Готовую массу аккуратно раскладывают при помощи ложки в небольшие прозрачные рюмки, стопки или даже бокалы. Сверху можно создать дополнительный декоративный слой: немного тертого яичного желтка, зелень, икра или хрустящие гренки.

Такой фуршетный оливье очень удобен: каждому гостю достается своя порция, не нужно пользоваться общим салатником. Блюдо выглядит стильно и аппетитно. Эта праздничная подача оливье не меняет вкус, но кардинально преображает восприятие знакомого с детства салата. Идеально для новогодней ночи и больших компаний.

Ранее мы рассказали, чем можно начинить яйца к празднику.

Александра Вкусова
А. Вкусова
