Фарширую яйца на Новый год: 3 простые начинки за 20 минут!

Ищете простые и вкусные закуски для праздника? Фаршированные яйца — беспроигрышный вариант, который можно разнообразить. Для базового рецепта понадобится: 6 вареных яиц, 2 столовые ложки майонеза или йогурта, соль, специи. А также компоненты для начинки на выбор: 100 граммов печени трески, 70 граммов слабосоленой семги или 50 граммов твердого сыра с зубчиком чеснока.

Яйца очищают, разрезают вдоль и аккуратно вынимают желтки. Желтки разминают вилкой и смешивают с майонезом. В эту базу добавляют выбранную начинку: размятую печень, мелко нарезанную рыбу или тертый сыр с чесноком. Получившейся массой наполняют белки. Для украшения закуски на новогодний стол используют веточки укропа, икринки или кусочки красной рыбы.

Такие фаршированные яйца на Новый год всегда пользуются успехом. Их можно приготовить заранее и хранить в холодильнике под пленкой. Это классическая холодная закуска, которая сочетает в себе простоту, сытность и праздничный вид. Разные начинки позволяют угодить всем гостям.

