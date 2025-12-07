ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
07 декабря 2025 в 20:00

Фарширую яйца на Новый год: 3 простые начинки за 20 минут!

Фарширую яйца на Новый год: 3 простые начинки за 20 минут! Фарширую яйца на Новый год: 3 простые начинки за 20 минут! Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Ищете простые и вкусные закуски для праздника? Фаршированные яйца — беспроигрышный вариант, который можно разнообразить. Для базового рецепта понадобится: 6 вареных яиц, 2 столовые ложки майонеза или йогурта, соль, специи. А также компоненты для начинки на выбор: 100 граммов печени трески, 70 граммов слабосоленой семги или 50 граммов твердого сыра с зубчиком чеснока.

Яйца очищают, разрезают вдоль и аккуратно вынимают желтки. Желтки разминают вилкой и смешивают с майонезом. В эту базу добавляют выбранную начинку: размятую печень, мелко нарезанную рыбу или тертый сыр с чесноком. Получившейся массой наполняют белки. Для украшения закуски на новогодний стол используют веточки укропа, икринки или кусочки красной рыбы.

Такие фаршированные яйца на Новый год всегда пользуются успехом. Их можно приготовить заранее и хранить в холодильнике под пленкой. Это классическая холодная закуска, которая сочетает в себе простоту, сытность и праздничный вид. Разные начинки позволяют угодить всем гостям.

Ранее мы поделились рецептом хреновины «Огонек».

Читайте также
Салат с копченой скумбрией за 10 минут — полезный ужин с омегой-3, готовлю с нереальной горчично-лимонной заправкой
Общество
Салат с копченой скумбрией за 10 минут — полезный ужин с омегой-3, готовлю с нереальной горчично-лимонной заправкой
Яйца заиграют по-новому: хватит их жарить и варить — готовим тосты со скремблом на завтрак или перекус
Общество
Яйца заиграют по-новому: хватит их жарить и варить — готовим тосты со скремблом на завтрак или перекус
Легко и красиво: салат с семгой, который не испортит фигуру
Семья и жизнь
Легко и красиво: салат с семгой, который не испортит фигуру
Малосольная семга у вас в холодильнике: готовится сама, пока вы спите
Семья и жизнь
Малосольная семга у вас в холодильнике: готовится сама, пока вы спите
Лучшая версия рецепта закуски из печени трески, которую вы не пробовали
Семья и жизнь
Лучшая версия рецепта закуски из печени трески, которую вы не пробовали
яйца
семга
печень трески
сыр
Александра Вкусова
А. Вкусова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сын Трампа заявил, что его отец может отвернуться от Украины
В России экстренно закрыли аэропорт в Сочи
«Обезвредить»: на Украине объяснили уголовное дело против депутата Скороход
«6 кадров», мечта поехать в зону СВО, трое детей: как живет Андрей Кайков
Дмитриев назвал способ возродить «великую Европу»
В крупнейшем аэропорту Европы во время кражи чемодана пострадали 21 человек
Сын Трампа раскрыл, когда олигархи перестанут отправлять украинцев на фронт
В ЕС нашли способ, как заморозить активы России навсегда
«Верю чуть-чуть»: известный певец признался, что пишет письма Деду Морозу
Названо количество состоящих на учете в ПДН российских подростков
Польша обвинила Дмитриева и Маска в заговоре
Суд начал рассмотрение дела о гибели сержанта из-за связанных строп парашюта
«Кая — подарок для мира»: Дмитриев поблагодарил главу дипломатии ЕС
Две страны ЕС захотели оспорить запрет на газ и нефть из России
Кулеба пояснил, почему не собирается воевать за ВСУ
Умер актер из «Реальных пацанов»
Таганрожцам предложили самостоятельно украсить город к Новому году
В Нидерландах рассказали, почему Европа скатывается в Средневековье
В Мариуполе решат жилищный вопрос с нуждающимися
Депрессия, отсутствие ролей, слова для ВС РФ: как живет Валентина Теличкина
Дальше
Самое популярное
От бутербродов с икрой отказалась! Готовлю бриоши с красной рыбой и укропным кремом — изысканно и просто
Общество

От бутербродов с икрой отказалась! Готовлю бриоши с красной рыбой и укропным кремом — изысканно и просто

Растительное масло не кладу! Добавляю плавленый сыр — получаются гренки с хрустом и сырной корочкой
Общество

Растительное масло не кладу! Добавляю плавленый сыр — получаются гренки с хрустом и сырной корочкой

Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом
Общество

Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.