30 декабря 2025 в 14:18

Освободившийся экс-мэр Ярославля раскрыл оставшуюся сумму штрафа

Экс-мэр Урлашов заявил, что ему осталось выплатить еще 20 млн рублей штрафа

Евгений Урлашов Евгений Урлашов Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Бывший мэр Ярославля Евгений Урлашов, осужденный в 2016 году за взятки и освободившийся в этот вторник, 30 декабря, заявил, что должен выплатить еще около 20 млн рублей от суммы штрафа, назначенной ему судом. По его словам, которые приводит ТАСС, он не собирается прятаться и уклоняться от выполнения обязательств.

Я уклоняться не буду, прятаться не буду. Я буду по мере возможностей отдавать. <…> Меня уже вызвали в налоговую, и я должен появиться сразу после праздников в Ярославле. Я пораньше туда еду, конечно, появлюсь, я никуда прятаться не буду, — признался Урлашов.

Бывший градоначальник также сообщил, что собирается жить в Москве, но периодически будет приезжать в Ярославль. Говоря о планах на будущее, он заявил, что будет заниматься тем, чем умеет, и хочет «быть полезным своей родине», посвятив этому остаток жизни.

Ранее сообщалось, что бывший мэр Ярославля Евгений Урлашов, осужденный за коррупцию, освобожден из исправительной колонии № 1 в Твери, где он отбывал наказание. Он находился в тюрьме 12 лет и шесть месяцев. Срок заключения Урлашова истекал 2 января 2026 года, но, поскольку этот день является праздничным, то его освободили из места лишения свободы в предпраздничный день — 30 декабря.

