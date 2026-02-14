Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
14 февраля 2026 в 08:45

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Традиционная ванна и душевая кабина с громоздким поддоном постепенно уходят в прошлое, уступая место открытому душевому пространству, так называемому walk-in душу. Суть этого подхода — максимально стереть видимые границы, создав ощущение целостного и просторного интерьера. Вместо привычного поддона здесь ровный пол, а вода уходит через почти незаметный линейный слив. Такое решение набирает популярность благодаря ощущению свободы: когда нет массивных конструкций, ванная комната сразу кажется светлее и больше, даже при скромных размерах.

Помимо эстетики, открытый душ имеет важные практические преимущества. Упрощается уборка — больше не нужно мыть труднодоступные углы и стыки, где обычно заводится плесень. Отсутствие высокого бортика делает вход безопасным для пожилых людей, детей и всех, кто ценит комфорт. С эстетической точки зрения такой формат идеально вписывается в минимализм, сочетаясь с крупноформатной плиткой, скрытой подсветкой и встроенными полками, превращая ванную в элегантную спа-зону.

Однако переход на открытый душ требует грамотного инженерного подхода. Важнейший этап — качественная гидроизоляция всей площади помещения. Необходим точный расчет уклона пола к сливу, чтобы вода уходила быстро и без застоев. Душевую зону лучше располагать в глубине комнаты, подальше от двери и мебели, чтобы минимизировать разбрызгивание. А дополнить картину поможет система теплого пола, делающая поверхность приятной на ощупь и ускоряющая просушку. Этот тренд — отражение запроса на функциональность, безопасность и лаконичную эстетику, превращающую утилитарное помещение в пространство для отдыха.

Ранее сообщалось, что кухонная губка ежедневно помогает поддерживать чистоту, но мало кто задумывается, сколько микробов она накапливает. Во влажной среде бактерии размножаются особенно быстро, поэтому обычная губка может стать источником неприятных запахов и загрязнений. Есть простой домашний способ вернуть ей чистоту без лишних расходов.

Проверено редакцией
Читайте также
Три шарика прямо в унитаз — желтый налет и камень отлетают ошметками: гениальный лайфхак хозяек
Общество
Три шарика прямо в унитаз — желтый налет и камень отлетают ошметками: гениальный лайфхак хозяек
Над окном между ванной и кухней в хрущевках все смеялись, а сегодня локти кусаем: вот зачем оно было нужно на самом деле
Общество
Над окном между ванной и кухней в хрущевках все смеялись, а сегодня локти кусаем: вот зачем оно было нужно на самом деле
Россиянам объяснили, как переложить прохудившуюся крышу зимой
Общество
Россиянам объяснили, как переложить прохудившуюся крышу зимой
Трое владельцев квартир чуть не обрушили 17-этажный дом ради бизнес-идеи
Регионы
Трое владельцев квартир чуть не обрушили 17-этажный дом ради бизнес-идеи
Как отбелить темные швы между плиткой всего за четверть часа: ответ удивит даже бывалых хозяек
Общество
Как отбелить темные швы между плиткой всего за четверть часа: ответ удивит даже бывалых хозяек
ванная
ремонт
плитка
дизайн
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Командир отряда «Ахмат» Аид назвал вероятные сроки освобождения Сум
Лютые морозы ниже –50, оттепель до +18: погода в РФ 16–22 февраля
Синоптик раскрыла, придет ли весна в Центральную Россию на следующей неделе
«Машина пропаганды»: Дмитриев обрушился на Обаму
Хинштейн сообщил о массированной атаке ВСУ на Курскую область
Зеленского уличили в попытке выставить Трампа на посмешище
Россиянка заплатит за слово «дура» в интернет-споре
Стало известно о группировке латиноамериканских наемников ВСУ под Сумами
Додон раскрыл, как Киев предлагал Санду решить вопрос Приднестровья
В Бодайбо прояснили ситуацию с отсутствием тепла в жилых домах
«Европе здесь не место»: на Западе указали на просчет ЕС с Украиной
Командир отряда «Ахмат» Аид заявил о важности возвращения НВП в школы
«Внятных ответов нет»: посол о расследовании по «Северным потокам»
Рябков озвучил отношение БРИКС к ситуации с Гренландией
«Кибербез 3.0»: власти России готовятся к мощному удару по мошенникам
Женщина и четверо ее детей погибли при пожаре в деревянном доме
Стало известно, какой срок грозит экс-директору «Калашникова» за хищения
Синоптик раскрыла, продолжатся ли на Камчатке снегопады на следующей неделе
Украинский фигурист обвинил русских в своем провале на Олимпиаде
«Глаза, полные испуга»: скончалась раненная при атаке дрона ВСУ студентка
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны

Нейросеть взломала код Нострадамуса: что он предсказал России на 2027 год
Общество

Нейросеть взломала код Нострадамуса: что он предсказал России на 2027 год

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.