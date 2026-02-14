Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Традиционная ванна и душевая кабина с громоздким поддоном постепенно уходят в прошлое, уступая место открытому душевому пространству, так называемому walk-in душу. Суть этого подхода — максимально стереть видимые границы, создав ощущение целостного и просторного интерьера. Вместо привычного поддона здесь ровный пол, а вода уходит через почти незаметный линейный слив. Такое решение набирает популярность благодаря ощущению свободы: когда нет массивных конструкций, ванная комната сразу кажется светлее и больше, даже при скромных размерах.

Помимо эстетики, открытый душ имеет важные практические преимущества. Упрощается уборка — больше не нужно мыть труднодоступные углы и стыки, где обычно заводится плесень. Отсутствие высокого бортика делает вход безопасным для пожилых людей, детей и всех, кто ценит комфорт. С эстетической точки зрения такой формат идеально вписывается в минимализм, сочетаясь с крупноформатной плиткой, скрытой подсветкой и встроенными полками, превращая ванную в элегантную спа-зону.

Однако переход на открытый душ требует грамотного инженерного подхода. Важнейший этап — качественная гидроизоляция всей площади помещения. Необходим точный расчет уклона пола к сливу, чтобы вода уходила быстро и без застоев. Душевую зону лучше располагать в глубине комнаты, подальше от двери и мебели, чтобы минимизировать разбрызгивание. А дополнить картину поможет система теплого пола, делающая поверхность приятной на ощупь и ускоряющая просушку. Этот тренд — отражение запроса на функциональность, безопасность и лаконичную эстетику, превращающую утилитарное помещение в пространство для отдыха.

