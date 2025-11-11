Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
11 ноября 2025 в 10:09

Как отбелить темные швы между плиткой всего за четверть часа: ответ удивит даже бывалых хозяек

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Кто бы мог подумать, что обыкновенная сода и обычный уксус способны творить чудеса в борьбе с черной плесенью? Эти два продукта гарантированно вернут вашим стенам чистоту и свежесть буквально за считаные минуты, избавляя от затрат на дорогие магазинные антисептики.

Приготовьте густую кашицу из соды и небольшого количества воды, нанесите на загрязненные швы, оставьте на 15 минут. Потом аккуратно сбрызните уксусом прямо сверху — начнется волшебная реакция шипения и выделения углекислого газа, которая мягко и бережно уберет любые грибковые отложения.

Осталось промыть теплой водой и протереть сухой тряпочкой. Все, ваша плитка вновь сияет белизной и готова служить долго без грибка и пятен.

Ранее сообщалось, что застаревший жир на ручках газовой или электрической плиты раздражает любую хозяйку. Казалось бы, все отмываешь, а вид грязных кнопок портит настроение каждый раз, когда заходишь на кухню. Но выход есть! Один натуральный продукт справится с задачей быстро и бережно.

плесень
плитка
советы
уборка
Марина Макарова
М. Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Принц Уильям рассказал, как дети узнали о раке матери
Россияне столкнулись с блокировкой сим-карт при возвращении из-за границы
Разведчик рассказал, что заставило половину бойцов ВСУ сбежать из Рыбного
Генерал объяснил, почему Британия пыталась получить МиГ-31
Россиянка не выжила после ДТП с автобусом в Египте
Крупный тайник ВСУ обнаружили в лесополосе в ДНР
Раскуроченный автобус с российскими туристами показали в Сети
В России могут ужесточить контроль над управляющими компаниями
В Госдуме оценили действия ФСБ при предотвращении угона истребителя МиГ-31
В Британии узнали о катастрофических проблемах ВСУ на фронте
Российский студент-первокурсник умер после избиения в общежитии
В Минобрнауки предложили запретить демпинг вузов
Стало известно, что Трамп подарил новому президенту Сирии
В России требуют лишить Пугачеву звания народной артистки
Мошенники обманывают россиян на площадках для знакомств
Военэксперт раскрыл, как освобождение Красноармейска повлияет на ход СВО
В ГД пообещали жесткий ответ Украине и Британии за попытку украсть МиГ-31
От кладовщика до руководителя: чем Ozon привлекает и удерживает сотрудников
Россиян предупредили о встряске магнитного поля Земли
Взрыв автомобиля в Индии мог быть атакой смертника
Дальше
Самое популярное
Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Семья и жизнь

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее
Семья и жизнь

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой
Семья и жизнь

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.