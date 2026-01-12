Биотехнолог объяснила, почему в стиральной машине появляется плесень Биотехнолог Золотарева: плесень в стиральной машине появляется из-за влажности

Влажность внутри стиральной машины приводит к развитию микроорганизмов, рассказала LIFE.ru кандидат фармацевтических наук доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева. Она отметила, что споры плесневых грибов устойчивы и постоянно присутствуют в окружающей среде.

Температурный режим большинства современных энергоэффективных стирок, проводимых при 30–40 °C, также способствует развитию данной проблемы. Этот диапазон оптимален для роста многих видов плесневых грибов и других микроорганизмов и недостаточен для термической деактивации их спор и клеток, — рассказала Золотарева.

Биотехнолог посоветовала выбирать режимы для стирки с температурой не менее 60 градусов. Также она отметила, что помогут средства для стирки с активным хлором и перекисью водорода в составе.

Ранее химик Андрей Дорохов рассказал, что смешивание чистящих средств может привести к интенсивной химической реакции с выделением токсичного газа, способного вызвать тяжелый отек легких и угрозу для жизни. Особенно опасно, по его словам, сочетание средств на основе гипохлорита натрия (отбеливатели) с кислотными продуктами или аммиаком.