Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
12 января 2026 в 10:26

Биотехнолог объяснила, почему в стиральной машине появляется плесень

Биотехнолог Золотарева: плесень в стиральной машине появляется из-за влажности

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Влажность внутри стиральной машины приводит к развитию микроорганизмов, рассказала LIFE.ru кандидат фармацевтических наук доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева. Она отметила, что споры плесневых грибов устойчивы и постоянно присутствуют в окружающей среде.

Температурный режим большинства современных энергоэффективных стирок, проводимых при 30–40 °C, также способствует развитию данной проблемы. Этот диапазон оптимален для роста многих видов плесневых грибов и других микроорганизмов и недостаточен для термической деактивации их спор и клеток, — рассказала Золотарева.

Биотехнолог посоветовала выбирать режимы для стирки с температурой не менее 60 градусов. Также она отметила, что помогут средства для стирки с активным хлором и перекисью водорода в составе.

Ранее химик Андрей Дорохов рассказал, что смешивание чистящих средств может привести к интенсивной химической реакции с выделением токсичного газа, способного вызвать тяжелый отек легких и угрозу для жизни. Особенно опасно, по его словам, сочетание средств на основе гипохлорита натрия (отбеливатели) с кислотными продуктами или аммиаком.

Читайте также
Сода‑волшебница: как копеечное средство превратит стирку в легкую прогулку — секреты чистоты!
Общество
Сода‑волшебница: как копеечное средство превратит стирку в легкую прогулку — секреты чистоты!
Две ложки на таз — через 10 минут посеревшие вещи засияли как снег: ни капли отбеливателя
Общество
Две ложки на таз — через 10 минут посеревшие вещи засияли как снег: ни капли отбеливателя
На борьбу со снежным коллапсом в Москве бросили 15 тыс. единиц техники
Москва
На борьбу со снежным коллапсом в Москве бросили 15 тыс. единиц техники
Цены на уборку снега во дворах выросли в несколько раз
Регионы
Цены на уборку снега во дворах выросли в несколько раз
Январь на огороде в доме: лунный календарь для мудрых дачников — план на весь сезон
Общество
Январь на огороде в доме: лунный календарь для мудрых дачников — план на весь сезон
стирка
уборки
советы
плесень
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Иране указали на «пруфы» о США, Израиле и организации беспорядков
Дизайнер рассказала, какая одежда чаще всего визуально полнит
В Сети появились кадры драки на концерте Меладзе
Mattel выпустила куклу Барби с аутизмом
На популярном кемеровском курорте остановили работу канатной дороги
«Должны уважаться»: в Китае «осадили» США за притязания на Арктику
Рекордные снегопады на Аляске привели к затоплению судов
Политолог ответил, рискнут ли США начать военную операцию в Иране
Россияне назвали источник опоры в сложных ситуациях
Встреча с медузой чуть не оставила женщину без ноги
Лучший рецепт греческого салата: простой и оригинальный вариант
Подозреваемый в шпионаже экс-министр получил политическое убежище в Венгрии
Стало известно, сколько денег Долина может задолжать Лурье из-за жилья
«Могут стать целью»: в Британии раскрыли последствия слов Хили о Путине
В России «упал» СДЭК
Бешеная рысь напала на ребенка в детском лагере под Уфой
Удары по Украине сегодня, 12 января: какие цели ВСУ поражены, последствия
Магнитные бури сегодня, 12 января: что завтра, повышенное давление, боли
Вместо песочного печенья — творожные звездочки с лимонной цедрой. Рассыпчатые, нежные и очень душистые
В Стамбуле из-за наркоскандала начали сносить пятизвездочный отель
Дальше
Самое популярное
Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе
Общество

Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе
Общество

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе

Суп шурпу готовлю так — идеальный зимний вариант: секрет в жареном луке и говядине
Общество

Суп шурпу готовлю так — идеальный зимний вариант: секрет в жареном луке и говядине

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.