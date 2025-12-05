ТИЭФ'25
05 декабря 2025 в 14:10

Россиянам рассказали, что категорически нельзя делать при уборке с химией

Химик Дорохов: смешивание чистящих средств может вызвать токсический отек легких

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Смешивание чистящих средств может привести к интенсивной химической реакции с выделением токсичного газа, способного вызвать тяжелый отек легких и угрозу для жизни, заявил доцент кафедры неорганической химии РТУ МИРЭА Андрей Дорохов в беседе с «Газетой.Ru». Особенно опасно, по его словам, сочетание средств на основе гипохлорита натрия (отбеливатели) с кислотными продуктами или аммиаком.

Даже в невысокой концентрации хлор вызывает сильное раздражение слизистых оболочек, дыхательных путей и кожных покровов. А при значительной концентрации в воздухе этот газ способен вызвать тяжелый токсический отек легких, представляющий прямую угрозу для жизни, — отметил он.

Как объяснил специалист, многие ошибочно полагают, что проветривание решает проблему, однако хлор тяжелее воздуха и может долго сохраняться в непроветриваемых зонах. Поэтому химик рекомендует использовать средства только по отдельности, внимательно читать инструкции и работать с ними в хорошо вентилируемых помещениях. При случайном смешивании следует немедленно покинуть помещение и обратиться за медицинской помощью в случае симптомов отравления.

Ранее аллерголог-пульмонолог Елена Пятикова предупредила, что новогодние украшения, такие как мишура и еловые ветви, могут вызвать аллергию и проблемы с дыханием. Она также порекомендовала избегать использования аэрозолей с искусственным снегом в помещении.

